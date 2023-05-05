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Неймар образився на "ПСЖ": у клубі вирішили долю бразильця

5 травня 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар образився на "ПСЖ": у клубі вирішили долю бразильця
Неймар на відпочинку. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бразильський форвард "ПСЖ" Неймар може більше не зіграти жодного матчу за французьку команду. Він продовжує відновлюватись від наслідків тяжкої травми.

Влітку парижани продадуть футболіста, повідомляє Le Parisien.

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У літнє трансферне вікно "ПСЖ" позбавиться 31-річного Неймара. Футболіст, якого у 2017 році купили за рекордні 330 млн євро для перемоги в Лізі чемпіонів, залишить Францію на тлі скандалу.

Керівництво французького клубу вважає, що Неймар перестав бути ефективним і не виправдовує свою величезну зарплату. Цього сезону бразилець забив за "ПСЖ" 16 голів і зробив 11 результативних передач, але в клубі втомилися від його травм та постійних перельотів на батьківщину.

Куди піде Неймар?

Французи хочуть отримати за трансфер Неймара хоча б 50 млн євро. Таке можуть дозволити далеко не всі клуби, які хотіли б запросити бразильця до себе. Він має кілька варіантів для продовження кар'єри.

Неймар
Мбаппе, Неймар та Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Carl Recine

У Саудівській Аравії готові задовольнити й фінансові вимоги "ПСЖ", і запити щодо зарплати самого бразильця. Однак Неймар вважає, що йому ще рано їхати з Європи на інший континент. Також у його послугах зацікавлені англійські "Ньюкасл" та "Манчестер Юнайтед", які зараз перебувають на третьому та четвертому місцях у турнірній таблиці АПЛ.

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