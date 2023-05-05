Неймар образився на "ПСЖ": у клубі вирішили долю бразильця
Бразильський форвард "ПСЖ" Неймар може більше не зіграти жодного матчу за французьку команду. Він продовжує відновлюватись від наслідків тяжкої травми.
Влітку парижани продадуть футболіста, повідомляє Le Parisien.
У літнє трансферне вікно "ПСЖ" позбавиться 31-річного Неймара. Футболіст, якого у 2017 році купили за рекордні 330 млн євро для перемоги в Лізі чемпіонів, залишить Францію на тлі скандалу.
Керівництво французького клубу вважає, що Неймар перестав бути ефективним і не виправдовує свою величезну зарплату. Цього сезону бразилець забив за "ПСЖ" 16 голів і зробив 11 результативних передач, але в клубі втомилися від його травм та постійних перельотів на батьківщину.
Куди піде Неймар?
Французи хочуть отримати за трансфер Неймара хоча б 50 млн євро. Таке можуть дозволити далеко не всі клуби, які хотіли б запросити бразильця до себе. Він має кілька варіантів для продовження кар'єри.
У Саудівській Аравії готові задовольнити й фінансові вимоги "ПСЖ", і запити щодо зарплати самого бразильця. Однак Неймар вважає, що йому ще рано їхати з Європи на інший континент. Також у його послугах зацікавлені англійські "Ньюкасл" та "Манчестер Юнайтед", які зараз перебувають на третьому та четвертому місцях у турнірній таблиці АПЛ.
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