Бывший игрок "Динамо" передумал уходить на пенсию и нашел новый клуб

Роман Еременко во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко подписал контракт с клубом "Хонка" из Эспоо. Он планировал закончить карьеру, но решил еще год поиграть в футбол.

Еременко будет выступать за "Хонку" до конца 2023 года, сообщил официальный Twitter-аккаунт клуба.

Читайте также:

За свою долгую карьеру 36-летний Роман Еременко выступал за клубы из Финляндии, Италии, Украины и России. У полузащитника финское гражданство, поскольку его отец когда-то получил приглашение защищать цвета одного из местных клубов.

Роман Еременко в "Динамо". Скриншот YouTube

В Украине Роман Еременко известен по выступлению в составе киевского "Динамо" с 2008 по 2011 годы. Он сыграл 1277 матчей, забил семь голов и сделал 25 результативных передач. Он становился чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны.

"Динамо" купило игрока за 5,5 млн долларов в "Удинезе". Украинский клуб продал игрока в казанский "Рубин" за 13 млн долларов, сумев хорошо заработать на этом трансфере.

Скандал в России

В России Еременко не только выигрывал титулы, но и заработал два года дисквалификации с запретом игр и тренировок за употребление кокаина. Это случилось в те времена, когда он защищал цвета московского ЦСКА.

Последним клубом Еременко был финский Хельсинки ИФК, из которого он ушел в 2022 году.

Напомним, "Жирона" снова победила в чемпионате Испании, а Виктор Цыганков помог каталонцам завоевать три очка.

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы им интересуются.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере".

Американский боксер Девин Хейни рассказал, почему боится украинца Василия Ломаченко.

Новым тренером французского "Марселя" может стать Зинедин Зидан.