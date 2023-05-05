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Бывший игрок "Динамо" передумал уходить на пенсию и нашел новый клуб

5 мая 2023 11:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший игрок "Динамо" передумал уходить на пенсию и нашел новый клуб
Роман Еременко во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко подписал контракт с клубом "Хонка" из Эспоо. Он планировал закончить карьеру, но решил еще год поиграть в футбол. 

Еременко будет выступать за "Хонку" до конца 2023 года, сообщил официальный Twitter-аккаунт клуба. 

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За свою долгую карьеру 36-летний Роман Еременко выступал за клубы из Финляндии, Италии, Украины и России. У полузащитника финское гражданство, поскольку его отец когда-то получил приглашение защищать цвета одного из местных клубов. 

Роман Еременко
Роман Еременко в "Динамо". Скриншот YouTube

В Украине Роман Еременко известен по выступлению в составе киевского "Динамо" с 2008 по 2011 годы. Он сыграл 1277 матчей, забил семь голов и сделал 25 результативных передач. Он становился чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. 

"Динамо" купило игрока за 5,5 млн долларов в "Удинезе". Украинский клуб продал игрока в казанский "Рубин" за 13 млн долларов, сумев хорошо заработать на этом трансфере. 

Скандал в России 

В России Еременко не только выигрывал титулы, но и заработал два года дисквалификации с запретом игр и тренировок за употребление кокаина. Это случилось в те времена, когда он защищал цвета московского ЦСКА. 

Последним клубом Еременко был финский Хельсинки ИФК, из которого он ушел в 2022 году.

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