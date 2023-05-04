Ванат и Бенито помогли "Динамо" не проиграть в Полтаве

Владислав Ванат отмечает гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Киевское "Динамо" сыграло на выезде против "Ворсклы" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Это был второй поединок во главе столичной команды для Александра Шовковского.

"Бело-синим" долго не удавалось сломить сопротивление соперника, сообщает портал Новини.LIVE.

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Постепенно "Ворскла" становится неудобным соперником для "Динамо". До встречи в этом матче киевляне не могли обыграть полтавчан в двух поединках подряд. Матч первого круга между этими противниками закончился ничьей со счетом 1:1.

Ход поединка

"Ворскла" — "Динамо" — 1:2 (1:1)

Голы: Степанюк, 13 — Ванат, 24; Бенито, 48

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Олейник (Лопес, 79), Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Фелипе (Скляр, 38).

Тренер: Виктор Скрипник.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сидорчук, Кабаев (Волошин, 81), Тимчик, Ванат (Рамирес, 72), Андриевский, Буяльский (Царенко, 81), Сирота, Бенито.

И.о. тренера: Александр Шовковский.

Подопечные Виктора Скрипника более активно начали поединок и повели в счете уже на 13-й минуте. Кане точной передачей вывел на ударную позицию Степанюка, который переиграл Нещерета, 1:0. Вскоре ситуация чуть не повторилась. Вместо Степанюка на ударную позицию вышел Сефери, но голкипер "Динамо" спас свою команду.

Гости отыгрались благодаря индивидуальным действиям Ваната. Вячеслав получил мяч недалеко от чужой штрафной, подработал его под удар и "выстрелил" со средней позиции в угол ворот, 1:1.

Ситуация для "Ворсклы" ухудшилась после того, как Фелипе получил травму и вынужденно покинул поле. Скляр, который вышел вместо него, не использовал прекрасный шанс вывести полтавчан вперед.

В начале второго тайма "Динамо" удалось забить второй гол. Сидорчук отпасовал из центра направо, Тымчик пробил во вратаря, но мяч отскочил прямо на Бенито, 1:2. Это дебютный гол нигерийца в столичном клубе. Хозяева поля пытались исправить ситуацию, но им не помогла даже пауза из-за воздушной тревоги в конце поединка.

Шовковский одержал вторую победу во главе "Динамо", которое продолжает преследовать "Зарю" в турнирной таблице. "Ворскла" осталась на седьмом месте.

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