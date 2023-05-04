Ванат і Беніто допомогли "Динамо" не програти у Полтаві

Владислав Ванат відзначає гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Київське "Динамо" зіграло на виїзді проти "Ворскли" у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Це був другий поєдинок Олександра Шовковського на чолі столичної команди.

"Біло-синім" довго не вдавалося зламати спротив суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Поступово "Ворскла" стає незручним суперником для "Динамо". До зустрічі у цьому матчі кияни не могли обіграти полтавців у двох поєдинках поспіль. Матч першого кола між цими супротивниками закінчився нічиєю з рахунком 1:1.

Хід поєдинку

"Ворскла" — "Динамо" — 1:2 (1:1)

Голи: Степанюк, 13 — Ванат, 24; Беніто, 48

"Ворскла": Ісенко, Кравець, Пердута, Олійник (Лопес, 79), Степанюк, Сефері, Павлюк, Бацула, Челядін, Кані, Феліпе (Скляр, 38).

Тренер: Віктор Скрипник.

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Сидорчук, Кабаєв (Волошин, 81), Тимчик, Ванат (Рамірес, 72), Андріївський, Буяльський (Царенко, 81), Сирота, Беніто.

В.о. тренера: Олександр Шовковський.

Підопічні Віктора Скрипника активніше розпочали поєдинок та повели у рахунку вже на 13-й хвилині. Кане точною передачею вивів на ударну позицію Степанюка, який переграв Нещерета, 1:0. Незабаром ситуація мало не повторилася. Натомість Степанюка на ударну позицію вийшов Сефері, але голкіпер "Динамо" врятував свою команду.

Гості відігралися завдяки індивідуальним діям Ваната. В'ячеслав отримав м'яч неподалік чужого штрафного майданчика, підпрацював його під удар і "вистрілив" із середньої позиції у кут воріт, 1:1.

Ситуація для "Ворскли" погіршилася після того, як Феліпе отримав травму та вимушено залишив поле. Скляр, який вийшов замість нього, не використав чудового шансу вивести полтавців уперед.

На початку другого тайму "Динамо" вдалось забити другий гол. Сидорчук відпасував із центру праворуч, Тимчик пробив у воротаря, але м'яч відскочив просто на Беніто, 1:2. Це дебютний гол нігерійця у столичному клубі. Господарі поля намагалися виправити ситуацію, але їм не допомогла навіть пауза через повітряну тривогу наприкінці поєдинку.

Шовковський здобув другу перемогу на чолі "Динамо", яке продовжує переслідувати "Зорю" у турнірній таблиці. "Ворскла" залишилася на сьомому місці.

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