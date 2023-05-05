Колишній гравець "Динамо" передумав йти на пенсію і знайшов новий клуб

Роман Єрьоменко під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Колишній півзахисник збірної Фінляндії Роман Єрьоменко підписав контракт із клубом "Хонка" з Еспоо. Він планував закінчити кар'єру, але вирішив ще рік пограти у футбол.

Єрьоменко виступатиме за "Хонку" до кінця 2023 року, повідомив офіційний Twitter-аккаунт клубу.

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За свою довгу кар'єру 36-річний Роман Єрьоменко виступав за клуби з Фінляндії, Італії, України та Росії. Півзахисник має фінське громадянство, оскільки його батько колись отримав запрошення захищати кольори одного з місцевих клубів.

Роман Єрьоменко у "Динамо". Скріншот YouTube

В Україні Роман Єрьоменко відомий за виступом у складі київського "Динамо" з 2008 до 2011 року. Він зіграв 1277 матчів, забив сім голів та зробив 25 результативних передач. Він ставав чемпіоном України та володарем Суперкубку країни.

"Динамо" купило гравця за 5,5 млн доларів в "Удінезе". Український клуб продав гравця у казанський "Рубін" за 13 млн доларів, зумівши добре заробити на цьому трансфері.

Скандал у Росії

У Росії Єременко не лише вигравав титули, а й заробив два роки дискваліфікації із забороною ігор та тренувань за вживання кокаїну. Це сталося в ті часи, коли він захищав кольори московського ЦСКА.

Останнім клубом Єременка був фінський ІФК з Гельсінкі, з якого футболіст пішов у 2022 році.

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