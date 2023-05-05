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"Шахтер" потратит несколько миллионов на игрока сборной Украины

5 мая 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" потратит несколько миллионов на игрока сборной Украины
Богдан Михайличенко в составе "сине-желтых". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" настоял на подписании постоянного контракта с полузащитником сборной Украины Богданом Михайличенко. 

Футболист с прошлого года выступает на правах за "горняков", напоминает Voetbal Nieuws

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Воспитанник киевского "Динамо" Богдан Михайличенко в ближайшее время присоединится к донецкому "Шахтеру" на постоянной основе. Его контракт принадлежит бельгийскому "Андерлехту", куда универсальный футболист перешел в 2020 году. 

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко выходит на поле. Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Трансфер украинца в "Шахтер"

Михайличенко провел в Бельгии два года, а затем его арендовал "Шахтер". В соглашении между "Андерлехтом" и "горняками" был пункт об обязательном условии выкупа контракта игрока при выполнении определенного условия. Вероятно, речь идет о количестве матчей в основе украинской команды. 

"Шахтер" заплатит бельгийскому клубу 2,5 млн евро за 26-летнего футболиста. Пока не известно, на какой срок Михайличенко станет игроком донецкой команды. 

В сезоне 2022/2023 хавбек сборной Украины провел за "горняков" 28 поединков во всех турнирах. Он забил два гола и сделал пять результативных передач. 

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