Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Игорь Суркис на матче "Динамо". Фото: УНИАН

Владельцы киевского "Динамо" братья Григорий и Игорь Суркисы проиграли суд инвестиционному банкиру Сергею Фурсе. Дело рассматривалось в Печерском суде.

О подробностях происшествия на своей странице в Facebook рассказал Сергей Фурса.

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Печерский суд украинской столицы отказал владельцам "Динамо" братьям Суркисам в удовлетворении иска о защите их чести, достоинства и деловой репутации.

Подробности судебного процесса

По словам Фурсы, еще в 2020 году истцы увидели в передаче одного из украинских телеканалов что-то, что по их мнению оказалось оскорбительным. Дело касалось связи братьев Суркисов с "Приватбанком".

"Честь и достоинство господ Суркисов не пострадали. Или не были найдены. Ничего хорошего Суркисы в "Приватбанке" не вытворяли. Почему и были признаны в свое время связанными лицами. О чем я со всей откровенностью болельщика "Динамо", у которого есть дополнительные вопросы к этой парочке, и сказал. Но господа Суркисы почему-то обиделись именно на меня. И решили, что из-за меня пострадала их честь и достоинство. И захотели извинений. Конечно, у меня было другое мнение по поводу их чести и достоинства, поэтому суд затянулся.

Оказалось, что иногда даже Печерский Суд становится на сторону здравого смысла. Который состоит в том, что нельзя никого судить за обсуждение публичной информации. Потому что если начать, то свобода слова быстро закончится в стране. И каждый имеет право на свои оценочные суждения", — написал Сергей Фурса.

"Динамо" перед матчем УПЛ. Фото: УНИАН

Банкир добавил, что еще пять лет назад не мог себе представить, что выиграет суд у Суркисов. Он удовлетворен решением инстанции и считает, что немного поквитался с истцами за состояние дел в киевском "Динамо". Один из флагманов украинского футбола переживает не лучшие времена.

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