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Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

5 травня 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"
Ігор Суркіс на матчі "Динамо". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Власники київського "Динамо" брати Григорій та Ігор Суркіси програли суд інвестиційному банкіру Сергію Фурсі. Справа розглядалася у Печерському суді.

Про подробиці події на своїй сторінці у Facebook розповів Сергій Фурса.

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Печерський суд української столиці відмовив власникам "Динамо" братам Суркісам у задоволенні позову про захист їхньої честі, гідності та ділової репутації.

Подробиці судового процесу

За словами Фурси, ще 2020 року позивачі побачили у передачі одного з українських телеканалів щось, що на їхню думку виявилося образливим. Справа стосувалася зв'язку братів Суркісів із "Приватбанком".

"Честь і гідність панів Суркісів не постраждали. Або не були знайдені. Нічого гарного Суркіси в "Приватбанку" не зробили. Чому і були визнані свого часу пов'язаними особами. Про що я з усією відвертістю вболівальника "Динамо", який має додаткові запитання до цієї парочки, і сказав, але панове Суркіси чомусь образилися саме на мене, і вирішили, що через мене постраждала їхня честь і гідність, і захотіли вибачень, тож суд затягнувся.

Виявилося, що іноді навіть Печерський Суд стає на бік здорового глузду. Що полягає в тому, що не можна нікого судити за обговорення публічної інформації. Бо якщо розпочати, то свобода слова швидко закінчиться у країні. І кожен має право на свої оціночні судження", — написав Сергій Фурса.

Динамо Київ
"Динамо" перед матчем УПЛ. Фото: УНІАН

Банкір додав, що ще п'ять років тому не міг уявити, що виграє суд у Суркісів. Він задоволений рішенням інстанції та вважає, що трохи поквитався із позивачами за стан справ у київському "Динамо". Один із флагманів українського футболу переживає не найкращі часи.

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