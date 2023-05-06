Чи очолить Ребров грецький "Олімпіакос": кого тренуватиме українець

В українського наставника є кілька варіантів продовження роботи. Фото: Twitter/Al Ain FC

Українського наставника еміратського "Аль-Айна" Сергія Реброва називають одним із претендентів на те, щоб стати головним тренером "Олімпіакоса" в наступному сезоні. Конкуренцію йому нібито готовий скласти аргентинець Ернан Креспо, який нині очолює катарський "Аль-Духаїль". Але чи зацікавлений сам Ребров роботою у Греції?

Про зацікавленість повідомляє sportdog.gr із посиланням на одне з місцевих печатних ЗМІ

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"Олімпіакос" за два тури до фінішу втратив можливість завоювати черговий титул чемпіона Греції. Нині команда посідає лише третє місце, маючи в активі 67 очок, у "Панатінаїкоса" та АЕКа на 10 більше.

З квітня виконувачем обов'язків головного тренера "Олімпіакоса" є француз Жозе Аніго, який також займає в клубі посаду директора з футболу та голови молодіжного департаменту.

Це неможливо

Про те, що сам Ребров не зацікавлений у роботі з грецьким клубом, пише FootBoom. За інформацією джерела, представники українського тренера заявили, що "це неможливо".

We Continue Training for our Next Match against Al Wasl #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/37o3gKw8ru — Al Ain FC (@alainfcae_en) May 3, 2023

Нагадаємо, що контракт спеціаліста з "Аль-Айном" розрахований до кінця поточного сезону. Українські ЗМІ активно сватають Реброва на посаду головного тренера збірної України. А ось арабські журналісти пишуть про те, що тренер може продовжити співпрацю із "Аль-Айном".

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