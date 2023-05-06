Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Чи очолить Ребров грецький "Олімпіакос": кого тренуватиме українець arrow

Чи очолить Ребров грецький "Олімпіакос": кого тренуватиме українець

6 травня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чи очолить Ребров грецький "Олімпіакос": кого тренуватиме українець
В українського наставника є кілька варіантів продовження роботи. Фото: Twitter/Al Ain FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українського наставника еміратського "Аль-Айна" Сергія Реброва називають одним із претендентів на те, щоб стати головним тренером "Олімпіакоса" в наступному сезоні. Конкуренцію йому нібито готовий скласти аргентинець Ернан Креспо, який нині очолює катарський "Аль-Духаїль". Але чи зацікавлений сам Ребров роботою у Греції?

Про зацікавленість повідомляє sportdog.gr із посиланням на одне з місцевих печатних ЗМІ

Читайте також:

"Олімпіакос" за два тури до фінішу втратив можливість завоювати черговий титул чемпіона Греції. Нині команда посідає лише третє місце, маючи в активі 67 очок, у "Панатінаїкоса" та АЕКа на 10 більше.

З квітня виконувачем обов'язків головного тренера "Олімпіакоса" є француз Жозе Аніго, який також займає в клубі посаду директора з футболу та голови молодіжного департаменту.

Це неможливо

Про те, що сам Ребров не зацікавлений у роботі з грецьким клубом, пише FootBoom. За інформацією джерела, представники українського тренера заявили, що "це неможливо". 

Нагадаємо, що контракт спеціаліста з "Аль-Айном" розрахований до кінця поточного сезону. Українські ЗМІ активно сватають Реброва на посаду головного тренера збірної України. А ось арабські журналісти пишуть про те, що тренер може продовжити співпрацю із "Аль-Айном".

Нагадаємо, брати Суркіси програли суд, і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.

Донецький "Шахтар" витратить декілька мільйонів на гравця збірної України. 

Бразильський форвард "ПСЖ" Неймар може більше не зіграти жодного матчу за французьку команду. 

Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.

Відразу два футболісти збірної України можуть опинитися в італійському "Інтері".

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB