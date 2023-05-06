Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Возглавит ли Ребров греческий "Олимпиакос": кого будет тренировать украинец arrow

Возглавит ли Ребров греческий "Олимпиакос": кого будет тренировать украинец

6 мая 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Возглавит ли Ребров греческий "Олимпиакос": кого будет тренировать украинец
У украинского наставника есть несколько вариантов продления работы. Фото: Twitter/Al Ain FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинского наставника эмиратского "Аль-Айна" Сергея Реброва называют одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером "Олимпиакоса" в следующем сезоне. Конкуренцию ему якобы готов составить аргентинец Эрнан Креспо, ныне возглавляющий катарский "Аль-Духаиль". Но заинтересован ли сам Ребров работой в Греции?

Об интересе сообщает sportdog.gr со ссылкой на одно из местных печатных СМИ

Читайте также:

"Олимпиакос" за два тура до финиша упустил возможность завоевать очередной титул чемпиона Греции. Сейчас команда занимает лишь третье место, имея в активе 67 очков, у "Панатинаикоса" и АЕКа на 10 больше.

С апреля исполняющим обязанности главного тренера "Олимпиакоса" является француз Жозе Аниго, также занимающий в клубе должность директора по футболу и главы молодежного департамента.

Это невозможно

О том, что сам Ребров не заинтересован в работе с греческим клубом, пишет FootBoom. По информации источника, представители украинского тренера заявили, что "это невозможно".

Напомним, что контракт специалиста с "Аль-Айном" рассчитан до конца текущего сезона. Украинские СМИ активно сватают Реброва на должность главного тренера сборной Украины. А вот арабские журналисты пишут о том, что тренер может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".

Напомним, братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Донецкий "Шахтер" потратит несколько миллионов на игрока сборной Украины.

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар может больше не сыграть ни одного матча за французскую команду.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы интересуются им.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере".

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас