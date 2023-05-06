Возглавит ли Ребров греческий "Олимпиакос": кого будет тренировать украинец

У украинского наставника есть несколько вариантов продления работы. Фото: Twitter/Al Ain FC

Украинского наставника эмиратского "Аль-Айна" Сергея Реброва называют одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером "Олимпиакоса" в следующем сезоне. Конкуренцию ему якобы готов составить аргентинец Эрнан Креспо, ныне возглавляющий катарский "Аль-Духаиль". Но заинтересован ли сам Ребров работой в Греции?

Об интересе сообщает sportdog.gr со ссылкой на одно из местных печатных СМИ

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"Олимпиакос" за два тура до финиша упустил возможность завоевать очередной титул чемпиона Греции. Сейчас команда занимает лишь третье место, имея в активе 67 очков, у "Панатинаикоса" и АЕКа на 10 больше.

С апреля исполняющим обязанности главного тренера "Олимпиакоса" является француз Жозе Аниго, также занимающий в клубе должность директора по футболу и главы молодежного департамента.

Это невозможно

О том, что сам Ребров не заинтересован в работе с греческим клубом, пишет FootBoom. По информации источника, представители украинского тренера заявили, что "это невозможно".

We Continue Training for our Next Match против Al Wasl #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/37o3gKw8ru — Al Ain FC (@alainfcae_en) May 3, 2023

Напомним, что контракт специалиста с "Аль-Айном" рассчитан до конца текущего сезона. Украинские СМИ активно сватают Реброва на должность главного тренера сборной Украины. А вот арабские журналисты пишут о том, что тренер может продолжить сотрудничество с "Аль-Айном".

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