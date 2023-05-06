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Известный комментатор отправился служить в ВСУ

6 мая 2023 10:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Известный комментатор отправился служить в ВСУ
Роберто Моралес уже имеет военный опыт. Фото: Facebook/romoralesmunoz
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский спортивный журналист чилийского происхождения Роберто Моралес стал частью украинской армии. До этого комментатор уже служил в зоне АТО семь лет тому назад.

Об этом сообщил сам Роберто в видеообращении.

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С начала полномасштабной войны многие члены журналистского и спортивного сообщества встали на защиту Украины. Кто-то помогает в финансовом и гуманитарном плане, другие берут в руки оружие и идут защищать Родину в рядах ВСУ, Нацгвардии и других Сил Обороны.

Именно по такому пути решил пойти известный спортивный журналист Роберто Моралес. Ведущий популярного футбольного ютуб-проекта "ТаТоТаке" записал сообщение, в котором он рассказал о службе в армии Украины.

"Я оказался на Житомирщине, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины и уже являюсь военнослужащим. Что ж, вторая каденция. Все должно быть хорошо и, в первую очередь, все должна быть Украина. Желаю успеха всем зрителям проекта. Еще увидимся. Возможно, это будет и нескоро, но в любом случае встретимся", — говорит Роберто.

Запорожец с чилийскими корнями

Журналист родился в Запорожье и имеет чилийские корни. Его отец Карлос приехал из Чили в 1973 году и остался в Украине из-за государственного переворота на Родине.

В начале 90-х Роберто прожил несколько лет в Чили, где учился. Но потом журналист вернулся в Украину и завершил факультет "Новейшая история Украины" в Запорожском национальном университете.

Моралес работал журналистом и комментатором на нескольких телеканалах. Больше всего он стал известен во время работы на телеканале "Футбол" с 2010 по 2019 годы. Позже Роберто перешел работать комментатором на онлайн-сервис Megogo.

С прошлого года он также стал соведущим в ютуб-шоу "ТаТоТаке". Роберто уже служил в ВСУ и находился в зоне АТО в 2015-2016 годах.

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