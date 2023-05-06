Беллінгем відмовив "Ман Сіті", "Челсі" та "ПСЖ": причина
Вінгер "Боруссії" Дортмунд та збірної Англії Джуд Беллінгем близький до переходу в мадридський "Реал". На гравця також претендували "Манчестер Сіті", "Челсі" та "ПСЖ", однак футболіст відмовив цим клубам через фінансовий фейр-плей.
Про це повідомляє Kicker.
Беллінгем за фінансову прозорість
Розкрито причину, через яку півзахисник дортмундської "Боруссії" Джуд Беллінгем відмовився переходити в "Манчестер Сіті".
За інформацією німецьких журналістів, "містяни" до останнього намагалися переконати 19-річного англійця перейти в свій клуб, але футболіст не захотів приєднуватися до команди, яка "фінансується підозрілим чином". Гравець виступає за фінансовий фейр-поей.
З цієї ж причини Беллінгем нібито відмовив "Челсі" та "ПСЖ".
Водночас відомо, що Беллінгем обійдеться "Реалу в 100-120 мільйонів євро. Півзахисник підпише з "вершковими" шестирічний контракт, в якому сторони мають намір зафіксувати відступні у розмірі одного мільярда євро.
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