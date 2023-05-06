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Беллингем отказал "Ман Сити", "Челси" и "ПСЖ": причина

6 мая 2023 14:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Беллингем отказал "Ман Сити", "Челси" и "ПСЖ": причина
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем. Фото: Reuters/LEON KUEGELER
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Вингер "Боруссии" Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем близок к переходу в мадридский "Реал". На игрока также претендовали "Манчестер Сити", "Челси" и "ПСЖ", однако футболист отказал этим клубам из-за финансового фейр-плея.

Об этом сообщает Kicker.

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Беллингем за финансовую прозрачность

Раскрыта причина, по которой полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем отказался переходить в "Манчестер Сити".

Беллингем
Джуд Беллингем в матче Бундеслиги против "Бохума". Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

По информации немецких журналистов, "горожане" до последнего пытались убедить 19-летнего англичанина перейти в свой клуб, но футболист не захотел присоединяться к команде, которая "финансируется подозрительным образом". Игрок выступает за финансовый фэйр-плей.

По этой же причине Беллингем якобы отказал "Челси" и "ПСЖ".

В то же время известно, что Беллингем обойдется "Реалу в 100-120 миллионов евро. Полузащитник подпишет с "сливочными" шестилетний контракт, в котором хотят зафиксировать отступные в размере одного миллиарда евро.

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