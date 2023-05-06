"Ліверпуль" влітку залишить одна з легенд клубу

Джеймс Мілнер близький до переходу в "Брайтон". Фото: Reuters/Tony Obrien

Англійський 37-річний півзахисник "Ліверпуля" Джеймс Мілнер перейде до "Брайтона". Попередній контракт вже нібито підписано, він приєднається до підопічних Роберто Де Дзербі на один сезон.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо та англійські таблоїди.

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"Брайтон" практично домовився про переїзд Джеймса Мілнера на "Амекс" на правах вільного агента, про це інформує Мелісса Редді зі Sky Sports. Контракт віцекапітана "червоних" і найдосвідченішого футболіста команди Юргена Клоппа закінчується цього літа.

James Milner will join Brighton and soon will be decision time on new club also for Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino and Naby Keita. 🔴 #LFC



All of them will leave Liverpool as free agents as expected — also, nothing is advanced or concrete between Firmino and Barça. pic.twitter.com/lFDEn2VYkr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2023

Раніше навесні інтерес до 37-річного півзахисника позначили "Брайтон" і "Бернлі", які вирішують кілька різних завдань щодо посилення складу. "Чайки" хочуть зміцнити команду з прицілом на єврокубки, а "Бордові", очолювані колишнім одноклубником Мілнера в "Ман Сіті" Венсаном Компані, — під участь у Прем'єр-лізі.

Шанс на перезавантаження

Sky Sports пише, що перемогу в цій негласній боротьбі здобув Брайтон. "Чайки" практично домовилися з Мілнером про контракт, сам англієць знайшов інтерес клубу привабливим.

Окремо зазначається, що Мілнер чув про відмінні риси тренера Роберто Де Дзербі, і розглядає переїзд на "Амекс" як можливість ще раз випробувати себе.

У "Брайтоні" вважають, що вік Джеймса Мілнера не буде перешкодою, і хочуть максимально використовувати універсалізм 37-річного півзахисника, який перебрався в Ліверпуль у 2015 році з "Ман Сіті" на правах вільного агента.

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