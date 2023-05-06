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"Ливерпуль" летом покинет одна из легенд клуба

6 мая 2023 11:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Ливерпуль" летом покинет одна из легенд клуба
Джеймс Милнер близок к переходу в "Брайтон". Фото: Reuters/Tony Obrien
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Английский 37-летний полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер перейдет в "Брайтон". Предыдущий контракт уже якобы подписан, он присоединится к подопечным Роберто Де Дзерби на один сезон.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо и английские таблоиды.

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"Брайтон" практически договорился о переезде Джеймса Милнера на "Амекс" на правах свободного агента, об этом сообщает Мелисса Редди из Sky Sports. Контракт вице-капитана "красных" и опытнейшего футболиста команды Юргена Клоппа истекает этим летом.

Ранее весной интерес к 37-летнему полузащитнику обозначили "Брайтон" и "Бернли", решающие несколько разных задач по усилению состава. "Чайки" хотят укрепить команду с прицелом на еврокубки, а "Бордовые", возглавляемые бывшим одноклубником Милнера в "Ман Сити" Венсаном Компани, — под участие в Премьер-лиге.

Шанс на перезагрузку

Sky Sports пишет, что победу в этой негласной борьбе одержал Брайтон. "Чайки" практически договорились с Милнером о контракте, сам англичанин нашел интерес клубу привлекательным.

Отдельно отмечается, что Милнер слышал об отличительных чертах тренера Роберто Де Дзерби и рассматривает переезд на "Амекс" как возможность еще раз испытать себя.

В "Брайтоне" считают, что возраст Джеймса Милнера не будет помехой, и хотят максимально использовать универсализм 37-летнего полузащитника, перебравшегося в Ливерпуль в 2015 году из "Ман Сити" на правах свободного агента.

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