"Ливерпуль" летом покинет одна из легенд клуба

Джеймс Милнер близок к переходу в "Брайтон". Фото: Reuters/Tony Obrien

Английский 37-летний полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер перейдет в "Брайтон". Предыдущий контракт уже якобы подписан, он присоединится к подопечным Роберто Де Дзерби на один сезон.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо и английские таблоиды.

Читайте также:

"Брайтон" практически договорился о переезде Джеймса Милнера на "Амекс" на правах свободного агента, об этом сообщает Мелисса Редди из Sky Sports. Контракт вице-капитана "красных" и опытнейшего футболиста команды Юргена Клоппа истекает этим летом.

Джеймс Милнер будет занимать блестящего и некоторого времени, чтобы решить время в новом клубе, а также Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino и Naby Keita. 🔴 #LFC



Все они должны быть Liverpool как free agents as expected — also, nothis is advanced or concrete между Firmino and Barça. pic.twitter.com/lFDEn2VYkr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2023

Ранее весной интерес к 37-летнему полузащитнику обозначили "Брайтон" и "Бернли", решающие несколько разных задач по усилению состава. "Чайки" хотят укрепить команду с прицелом на еврокубки, а "Бордовые", возглавляемые бывшим одноклубником Милнера в "Ман Сити" Венсаном Компани, — под участие в Премьер-лиге.

Шанс на перезагрузку

Sky Sports пишет, что победу в этой негласной борьбе одержал Брайтон. "Чайки" практически договорились с Милнером о контракте, сам англичанин нашел интерес клубу привлекательным.

Отдельно отмечается, что Милнер слышал об отличительных чертах тренера Роберто Де Дзерби и рассматривает переезд на "Амекс" как возможность еще раз испытать себя.

В "Брайтоне" считают, что возраст Джеймса Милнера не будет помехой, и хотят максимально использовать универсализм 37-летнего полузащитника, перебравшегося в Ливерпуль в 2015 году из "Ман Сити" на правах свободного агента.

Украинского наставника эмиратского "Аль-Айна" Сергея Реброва называют одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером "Олимпиакоса".

Напомним, братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Сразу два голкипера сборной Украины оказались в списке потенциальных трансферов одного из клубов итальянской Серии А. Анатолий Трубин и Андрей Лунин могут кардинально изменить вектор развития карьеры.

Украинский спортивный журналист чилийского происхождения Роберто Моралес стал частью украинской армии .

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы интересуются им.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере".