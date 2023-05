"Ливерпуль" летом покинет одна из легенд клуба

Джеймс Милнер будет занимать блестящего и некоторого времени, чтобы решить время в новом клубе, а также Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino и Naby Keita. 🔴 #LFC



Все они должны быть Liverpool как free agents as expected — also, nothis is advanced or concrete между Firmino and Barça. pic.twitter.com/lFDEn2VYkr