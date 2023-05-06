Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров покидает "Аль-Айн": куда идет тренер arrow

Ребров покидает "Аль-Айн": куда идет тренер

6 мая 2023 12:42
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ребров покидает "Аль-Айн": куда идет тренер
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб после окончания текущего сезона в ОАЭ. Украинский специалист якобы отказался подписывать новый контракт с "боссами".

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на СМИ ОАЭ.

Читайте также:

"Аль-Айн" ищет нового тренера

По информации эмиратских СМИ, 48-летний Ребров доработает до конца нынешнего чемпионата, после чего покинет команду. Руководство "Аль-Айна" знает о планах тренера, поэтому начало поиски нового наставника.

Ребров
Сергей Ребров на пресс-конференции в ОАЭ. Фото: Instagram/alainfcae

"Аль-Айну" осталось сыграть два матча в текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ, а также по меньшей мере два поединка в Кубке лиги. На данный момент команда украинского специалиста идет на втором месте в турнирной таблице первенства, отставая от лидера на три очка.

В украинских СМИ давно циркулирует информация, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины. Ранее президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что в ближайшее время "желто-голубые" получат нового наставника.

Напомним, украинского наставника эмиратского "Аль-Айна" Сергея Реброва называют одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером "Олимпиакоса".

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Сразу два голкипера сборной Украины оказались в списке потенциальных трансферов одного из клубов итальянской Серии А. Анатолий Трубин и Андрей Лунин могут кардинально изменить вектор развития карьеры.

Украинский спортивный журналист чилийского происхождения Роберто Моралес стал частью украинской армии.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы интересуются им.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас