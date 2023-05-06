Ребров покидает "Аль-Айн": куда идет тренер

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Instagram/alainfcae

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб после окончания текущего сезона в ОАЭ. Украинский специалист якобы отказался подписывать новый контракт с "боссами".

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на СМИ ОАЭ.

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По информации эмиратских СМИ, 48-летний Ребров доработает до конца нынешнего чемпионата, после чего покинет команду. Руководство "Аль-Айна" знает о планах тренера, поэтому начало поиски нового наставника.

Сергей Ребров на пресс-конференции в ОАЭ. Фото: Instagram/alainfcae

"Аль-Айну" осталось сыграть два матча в текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ, а также по меньшей мере два поединка в Кубке лиги. На данный момент команда украинского специалиста идет на втором месте в турнирной таблице первенства, отставая от лидера на три очка.

В украинских СМИ давно циркулирует информация, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины. Ранее президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что в ближайшее время "желто-голубые" получат нового наставника.

Напомним, украинского наставника эмиратского "Аль-Айна" Сергея Реброва называют одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером "Олимпиакоса".

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