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Ребров залишає "Аль-Айн": куди йде тренер

6 травня 2023 12:42
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ребров залишає "Аль-Айн": куди йде тренер
Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров залишить клуб після закінчення поточного сезону в ОАЕ. Український спеціаліст нібито відмовився підписувати новий контракт з "босами". 

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на ЗМІ ОАЕ.  

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За інформацією еміратських ЗМІ, 48-річний Ребров допрацює до кінця нинішнього чемпіонату, після чого покине команду. Керівництво "Аль-Айну" знає про плани тренера, тому розпочало пошуки нового наставника.

Ребров
Сергій Ребров на пресконференції в ОАЕ. Фото: Instagram/alainfcae

"Аль-Айну" залишилося зіграти два матчі у поточному розіграші чемпіонату ОАЕ, а також щонайменше два поєдинки у Кубку ліги. Наразі команда українського спеціаліста йде на другому місці у турнірій таблиці першості, відстаючи від лідера на три очки.

В українських ЗМІ давно циркулює інформація, що Сергій Ребров очолить збірну України. Раніше президент УАФ Андрій Павелко анонсував, що найближчим часом "жовто-блакитні" отримають нового наставника. 

Нагадаємо, українського наставника еміратського "Аль-Айна" Сергія Реброва називають одним із претендентів на те, щоб стати головним тренером "Олімпіакоса".

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