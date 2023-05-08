Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн"

Андрей Ярмоленко в матче за "Аль-Айн". Фото: instagram.com/alainfcae/

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Аль-Айну" одержать сложную победу над "Аль-Васлом" в 25-м туре чемпионата ОАЭ. Ветеран отыграл 78 минут за свою команду.

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу уже в компенсированное время, сообщает портал Новини.LIVE.

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Андрей Ярмоленко провел на поле 78 минут в выездной матче за "Аль-Айн" против "Аль-Васла". Противостояние получилось драматическим. Гости выиграли со счетом 3:2. Победный гол на 12-й компенсированной минуте забил Жонатан Сантос.

Андрей Ярмоленко в атаке. Фото: instagram.com/alainfcae/

Усилия подопечных Сергея Реброва не помогли им в борьбе за чемпионский титул. В параллельном поединке "Аль-Ахли" обыграл на выезде "Бани Ас" и досрочно завоевал золотые медали чемпионата ОАЭ.

"Аль-Ахли" набрал 54 очка. У "Аль-"Айна" и "Аль-Вахды" по 51 баллу в активе. В последнем туре две эти команды сыграют между собой за титул вице-чемпиона страны.

Перспективы Ярмоленко

Команда Сергея Реброва квалифицировалась в Азиатскую Лигу чемпионов. Андрея Ярмоленко сыграл в этом сезоне 22 поединка, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

"Аль-Айн" не будет продлевать контракт с украинским ветераном. Согласно информации журналистов из ОАЭ, Ярмоленко покинет команду летом 2023 года. Он может продолжить карьеру в чемпионате Турции или немецкой Бундеслиге.

Напомним, главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб по окончании текущего сезона в ОАЭ.

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