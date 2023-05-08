Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн"

Андрій Ярмоленко у матчі за "Аль-Айн". Фото: instagram.com/alainfcae/

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко допоміг "Аль-Айну" здобути складну перемогу над "Аль-Васлом" у 25-му турі чемпіонату ОАЕ. Ветеран відіграв 78 хвилин за свою команду.

Підопічні Сергія Реброва вирвали перемогу вже компенсований час, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Андрій Ярмоленко провів на полі 78 хвилин у виїзному матчі за "Аль-Айн" проти "Аль-Васла". Протистояння вийшло драматичним. Гості виграли з рахунком 3:2. Переможний гол на 12 компенсованій хвилині забив Жонатан Сантос.

Андрій Ярмоленко в атаці. Фото: instagram.com/alainfcae/

Зусилля підопічних Сергія Реброва не допомогли їм у боротьбі за чемпіонський титул. У паралельному поєдинку "Аль-Ахлі" обіграв на виїзді "Бані Ас" та достроково завоював золоті медалі чемпіонату ОАЕ.

"Аль-Ахлі" набрав 54 очки. У "Аль-"Айна" та "Аль-Вахди" по 51 балу в активі, в останньому турі дві ці команди зіграють між собою за титул віцечемпіона країни.

Перспективи Ярмоленка

Команда Сергія Реброва кваліфікувалася до Азіатської Ліги чемпіонів. Андрія Ярмоленко зіграв цього сезону 22 поєдинки, в яких забив дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі.

"Аль-Айн" не продовжуватиме контракт з українським ветераном. За інформацією журналістів з ОАЕ, Ярмоленко залишить команду влітку 2023 року. Він може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини чи німецькій Бундеслізі.

Нагадаємо, головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров залишить клуб після закінчення поточного сезону в ОАЕ.

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