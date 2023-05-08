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Усик та Шевченко взяли участь в унікальному змаганні

8 травня 2023 10:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Шевченко взяли участь в унікальному змаганні
Усик та Шевченко на риболовлі. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Два легендарні українські спортсмени Андрій Шевченко та Олександр Усик з користю провели спільне дозвілля. Колишній тренер збірної України з футболу та чемпіон світу з боксу у надважкій вазі сходили на рибалку.

Улов двох рибалок можна побачити на сторінці Василя Ломаченка в Instagram.

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Олександр Усик та Андрій Шевченко відзначили рік з моменту заснування глобальної ініціативи United24, амбасадорами якої є обидва спортсмени. Після цього вони разом вирішили вирушити на рибалку.

Солідний улов Усика та Шевченка

Спортсмени тепло одягнулися та підготували професійне обладнання для лову щуки. Тяжку роботу взяв він Усик, а Шевченко морально підтримував товариша.

"Та ми нормально риби наловили. Ловили щуку, випускали назад, загадували бажання. Їх вийшло багато. Майже всім щукам загадав лише одне бажання. Незабаром перевіримо, чи виконають вони його, чи все це просто казка", — розповів Олександр Усик.

На другому опублікованому відео спортсмени демонструють частину вилову. Шевченко тримає вудку, в руках в Олександра сачок із щукою. Задоволені рибалки жартують та співають, закликаючи оператора із камерою зафіксувати улов.

Нагадаємо, українець Андрій Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн". 

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