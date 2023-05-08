Кар'єра Мудрика різко зміниться: "Челсі" приготував сюрприз
Френк Лемпард відпрацює ще кілька тижнів на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "Челсі". Найближчим часом керівництво клубу представить нового наставника.
Згідно з інформацією The Athletic, на "Стемфорд Брідж" вже домовилися з новим тренером.
Керівництво "Челсі" заручилося усною згодою Маурісіо Почеттіно, який стане новим головним тренером "синіх". Аргентинець уже залагодив деталі контракту із клубом. Офіційно про призначення 51-річного фахівця буде оголошено найближчим часом.
Френк Лемпард продовжить виконувати обов'язки наставника "Челсі" у чотирьох матчах, які лондонці проведуть цього сезону. Минулими вихідними "сині" здобули першу перемогу в АПЛ під керівництвом Лемпарда цього сезону. Команда обіграла на виїзді "Борнмут" із рахунком 3:1.
Суперники "Челсі" у сезоні 2022/2023
- 13.05 "Челсі" — "Ноттінгем Форест"
- 21.05 "Манчестер Сіті" — "Челсі"
- 25.05 "Манчестер Юнайтед" — "Челсі"
- 28.05 "Челсі" — "Ньюкасл"
Завдяки перемозі над "Борнмутом" лондонський "Челсі" зберіг прописку в елітному дивізіоні АПЛ. "Синім" не загрожує зниження у класі.
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