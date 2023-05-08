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Кар'єра Мудрика різко зміниться: "Челсі" приготував сюрприз

8 травня 2023 11:43
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Кар&#39;єра Мудрика різко зміниться - Челсі приготував сюрприз
Михайло Мудрик у матчі з "Борнмутом". Фото: REUTERS/Ian Walton
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Френк Лемпард відпрацює ще кілька тижнів на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "Челсі". Найближчим часом керівництво клубу представить нового наставника.

Згідно з інформацією The Athletic, на "Стемфорд Брідж" вже домовилися з новим тренером.

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Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Френк Лемпард продовжить виконувати обов'язки наставника "Челсі" у чотирьох матчах, які лондонці проведуть цього сезону. Минулими вихідними "сині" здобули першу перемогу в АПЛ під керівництвом Лемпарда цього сезону. Команда обіграла на виїзді "Борнмут" із рахунком 3:1.

Суперники "Челсі" у сезоні 2022/2023

  • 13.05 "Челсі" — "Ноттінгем Форест"
  • 21.05 "Манчестер Сіті" — "Челсі"
  • 25.05 "Манчестер Юнайтед" — "Челсі"
  • 28.05 "Челсі" — "Ньюкасл"

Завдяки перемозі над "Борнмутом" лондонський "Челсі" зберіг прописку в елітному дивізіоні АПЛ. "Синім" не загрожує зниження у класі.

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