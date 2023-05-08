Михайло Мудрик у матчі з "Борнмутом". Фото: REUTERS/Ian Walton

Френк Лемпард відпрацює ще кілька тижнів на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "Челсі". Найближчим часом керівництво клубу представить нового наставника.

Згідно з інформацією The Athletic, на "Стемфорд Брідж" вже домовилися з новим тренером.

Читайте також:

Керівництво "Челсі" заручилося усною згодою Маурісіо Почеттіно, який стане новим головним тренером "синіх". Аргентинець уже залагодив деталі контракту із клубом. Офіційно про призначення 51-річного фахівця буде оголошено найближчим часом.

Маурісіо Почеттіно під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Френк Лемпард продовжить виконувати обов'язки наставника "Челсі" у чотирьох матчах, які лондонці проведуть цього сезону. Минулими вихідними "сині" здобули першу перемогу в АПЛ під керівництвом Лемпарда цього сезону. Команда обіграла на виїзді "Борнмут" із рахунком 3:1.

Суперники "Челсі" у сезоні 2022/2023

13.05 "Челсі" — "Ноттінгем Форест"

21.05 "Манчестер Сіті" — "Челсі"

25.05 "Манчестер Юнайтед" — "Челсі"

28.05 "Челсі" — "Ньюкасл"

Завдяки перемозі над "Борнмутом" лондонський "Челсі" зберіг прописку в елітному дивізіоні АПЛ. "Синім" не загрожує зниження у класі.

Нагадаємо, українець Андрій Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн".

Брати Суркіси програли суд і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Легенди українського спорту Олександр Усик та Андрій Шевченко взяли участь в унікальному змаганні.

Арсен Венгер повертається в "Арсенал": що чекає на тренера Мікеля Артету?