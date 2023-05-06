Мудрик провалил поединок с "Борнмутом": оценка украинца за матч

Михаил Мудрик в матче с "Борнмутом". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Лондонский "Челси" одержал выездную победу над "Борнмутом" Ильи Забарного в рамках 35 тура Английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик отыграл 63 минуты в этой встрече, однако результативными действиями не запомнился.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Мудрик получил низкую оценку

Михаил Мудрик появился в стартовом составе "Челси" в матче против "Борнмута". На 63-й минуте поединка украинца заменил Рахим Стерлинг.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия Михаила в 6,2 балла. Это вторая худшая оценка среди футболистов, сыгравших с первых минут.

"Аристократы", в итоге, обыграли хозяев со счетом 1:3. Голы в свой актив записали Галлахер, Бадьяшиль и Жоау Феликс. У "вишен" отличился Винья.

Стоит отметить, что Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ.

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