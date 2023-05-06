Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик провалил поединок с "Борнмутом": оценка украинца за матч arrow

Мудрик провалил поединок с "Борнмутом": оценка украинца за матч

6 мая 2023 21:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Мудрик провалил поединок с "Борнмутом": оценка украинца за матч
Михаил Мудрик в матче с "Борнмутом". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Челси" одержал выездную победу над "Борнмутом" Ильи Забарного в рамках 35 тура Английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик отыграл 63 минуты в этой встрече, однако результативными действиями не запомнился.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Мудрик получил низкую оценку

Михаил Мудрик появился в стартовом составе "Челси" в матче против "Борнмута". На 63-й минуте поединка украинца заменил Рахим Стерлинг.

Мудрик
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия Михаила в 6,2 балла. Это вторая худшая оценка среди футболистов, сыгравших с первых минут.

"Аристократы", в итоге, обыграли хозяев со счетом 1:3. Голы в свой актив записали Галлахер, Бадьяшиль и Жоау Феликс. У "вишен" отличился Винья.

Стоит отметить, что Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб по окончании текущего сезона в ОАЭ.

Экс-нападающий "Динамо" открестился от своих детей.

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Сразу два голкипера сборной Украины оказались в списке потенциальных трансферов одного из клубов итальянской Серии А. Анатолий Трубин и Андрей Лунин могут кардинально изменить вектор развития карьеры.

Джуд Беллингем отказал "Ман Сити", "Челси" и "ПСЖ" по веской причине.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы интересуются им.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас