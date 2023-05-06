Екснападник "Динамо" відхрестився від своїх дітей

Нігерійський нападник Браун Ідейє у футболці "Динамо". Фото: УНІАН/Михайло Койфман

Колишній форвард київського "Динамо" Браун Ідейє не визнає своїх позашлюбних дітей від української жінки. Нігерієць стверджує, що під час виступів за "біло-синіх" не вів друге сімейне життя на стороні.

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на нігерійські ЗМІ.

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Ідейє вважає себе жертвою шантажу

Браун Ідейє вперто спростовує інформацію в ЗМІ про те, що у нього нібито є позашлюбні діти в Україні. Спортсмен нагологшує, що був добропорядним сім'янином і ніяких зв'язків на стороні не мав.

Браун Ідейє в матч "Динамо" — "Металіст". Фото: УНІАН/Андрій Марієнко

"Як у справжнього професіонала, моя рутина завжди була строго зосереджена навколо клубної діяльності, тренажерної зали та сім'ї, з невеликим або нульовим часом та простором для зовнішнього спілкування, не кажучи вже про те, щоб мати таємні позашлюбні зв'язки протягом тривалого часу, які могли б призвести до появи трьох дітей, що неможливо, враховуючи ще й усю увагу з боку засобів масової інформації до мене як одного із найважливіших гравців тоді в Україні, а потім і в інших країнах, де я також грав", — каже Браун.

Ідейє називає себе вірним чоловіком і хорошим батьком, а всі чутки вважає шантажем.

"Ці шантажисти завжди з'являються у ЗМІ й відправляють одну і ту ж саму петицію до моїх клубів щоразу, коли я підписую новий контракт. Це своєрідний засіб тиску на мене, щоб я зв'язався з ними для врегулювання ситуації та виплати викупу. Небагато людей, які дійсно близькі до мене, можуть сказати, що я сімейна людина, яка любить свою дружину та дітей. Будь ласка, повірте мені, це все шантаж", — заявив Ідейє.

Варто зазначити, на початку 2016 року киянка Яна Волощенко заявила, що батьком двох її дітей є ексфорвард "Динамо" Браун Ідейє. Пізніше в одному з інтерв'ю жінка зізналась, що нігерієць виплачував аліменти, але із січня 2022 року перестав це робити. Після цього Яна змушена була звернутись за допомогою до юристів.

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