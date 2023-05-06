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Экс-нападающий "Динамо" открестился от своих детей

6 мая 2023 19:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Экс-нападающий "Динамо" открестился от своих детей
Нигерийский нападающий Браун Идейе в футболке "Динамо". Фото: УНИАН/Михаил Койфман
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший форвард киевского "Динамо" Браун Идейе не признает своих внебрачных детей от украинской женщины. Нигериец утверждает, что во время выступлений за "бело-синих" не вел вторую семейную жизнь на стороне.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на нигерийские СМИ.

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Идейе считает себя жертвой шантажа

Браун Идейе упорно опровергает информацию в СМИ о том, что у него якобы есть внебрачные дети в Украине. Спортсмен подчеркивает, что был добропорядочным семьянином и никаких связей на стороне не имел.

Бруан Идейе
Браун Идейе в матче "Динамо" — "Металлист". Фото: УНИАН/Андрей Мариенко

"Как у настоящего профессионала, моя рутина всегда была строго сосредоточена вокруг клубной деятельности, тренажерного зала и семьи, с небольшим или нулевым временем и пространством для внешнего общения, не говоря уже о том, чтобы иметь тайные внебрачные связи в течение длительного времени, которые могли бы привести к появлению трех детей, что невозможно, учитывая еще и все внимание со стороны средств массовой информации ко мне как одному из важнейших игроков тогда в Украине, а затем и в других странах, где я тоже играл", — говорит Браун.

Идейе называет себя верным мужем и хорошим отцом, а все слухи считает шантажом.

"Эти шантажисты всегда появляются в СМИ и отправляют одну и ту же петицию в мои клубы каждый раз, когда я подписываю новый контракт. Это своеобразное средство давления на меня, чтобы я связался с ними для урегулирования ситуации и выплаты выкупа. Немного людей, которые действительно близки ко мне могут сказать, что я семейный человек, который любит свою жену и детей. Пожалуйста, поверьте мне, это все шантаж", — заявил Идейе.

Стоит отметить, что в начале 2016 года киевлянка Яна Волощенко заявила, что отцом двух ее детей является экс-форвард "Динамо" Браун Идейе. Позже в одном из интервью женщина призналась, что нигериец выплачивал алименты, но с января 2022 перестал это делать. После этого Яна вынуждена была обратиться за помощью к юристам.

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