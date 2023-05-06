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Ястремська не зіграє у фіналі в Реусі: результат матчу з Мандлік

6 травня 2023 15:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ястремська не зіграє у фіналі в Реусі: результат матчу з Мандлік
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Даяна Ястремська не змогла пробитися у фінал турніру WTA 125 в іспанському Реусі. У півфінальному поєдинку змагання українка в трьох сетах поступилась американці Елізабет Мандлік. 

Про це првідомляє Sport.ua.  

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Даяна Ястремська зупинилась за крок до фіналу на турнірі в Реусі. 

Ястремская
Емоції Даяни Ястремської. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Півфінальна зустріч проти Елізабет Мандлік тривала дві години 15 хвилин. Перший сет забрала американська тенісистка. В другі партії українка змогла нав'язати боротьбу суперниці й вийшла переможницею дуелі. Втім, у заключному сеті Мандлік проявила характер та не дозволила Даяні пробитися у фінал. 

WTA 125 Реус. Грунт. 1/2 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) — Елізабет Мандлік (США) — 5:7, 6:4, 4:6. 

Варто зазначити, що Ястремська вперше з березня 2022 року зіграла у півфіналі змагань WTA. Тоді українська тенісистка дійшла до фінального матчу на турнірі у Ліоні.

У фіналі 125-тисячника в іспанському Реусі Мандлік зіграє з переможницею матчу Девіс — Кирстя.

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