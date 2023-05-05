Коноплянка розповів, де може продовжити кар'єру

Півзахисник польської "Краковії" Євген Коноплянка. Фото: Instagram/konoplyanka.official

Український футболіст Євген Коноплянка, що захищає кольори польського клубу "Краковія", може змінити команду вже найближчим літом. Принаймні, сам футболіст поки не знає, чи продовжить угоду з "біло-червоними".

Про це півзахисник заявив в інтерв'ю Dziennik Polski.

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Невизначеність Коноплянки

33-річний вінгер "Краковії" та збірної України Євген Коноплянка не зміг відповісти на запитання польських журналістів, чи продовжить він свої виступи у складі "смугастих".

Євген Коноплянка у футболці "Краковії". Фото: Instagram/konoplyanka.official

"Не знаю, чи залишуся у Краковії, я не говорив про це з клубом, тому я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня. В клубі мені нічого не говорили", — заявив Євген.

Євген Коноплянка став гравцем "Краковії" 11 лютого 2022 року. Він перейшов у стан "біло-червоних" з донецького "Шахтаря" у статусі вільного агента. Спочатку українець уклав контракт на 6 місяців. 20 травня 2022 року продовжив співпрацю із польським клубом до літа 2023 року.

Загалом у футболці "Краковії" Коноплянка зіграв 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.

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