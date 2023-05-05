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Коноплянка рассказал, где может продолжить карьеру

5 мая 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Коноплянка рассказал, где может продолжить карьеру
Полузащитник польской "Краковии" Евгений Коноплянка. Фото: Instagram/konoplyanka.official
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинский футболист Евгений Коноплянка, защищающий цвета польского клуба "Краковия", может сменить команду уже ближайшим летом. По крайней мере, сам футболист пока не знает, продолжит ли соглашение с "бело-красными".

Об этом полузащитник заявил в интервью Dziennik Polski.

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Неопределенность Коноплянки

33-летний вингер "Краковии" и сборной Украины Евгений Коноплянка не смог ответить на вопрос польских журналистов о том, продолжит ли он свои выступления в составе "полосатых".

Коноплянка
Евгений Коноплянка в футболке "Краковии". Фото: Instagram/konoplyanka.official

"Не знаю, останусь ли в Краковии, я не говорил об этом с клубом, поэтому я ничего не знаю о своем будущем. Это не мне решать. Мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не говорили", — заявил Евгений.

Евгений Коноплянка стал игроком "Краковии" 11 февраля 2022 года. Он перешел в расположение "бело-красных" из донецкого "Шахтера" в статусе свободного агента. Сначала украинец заключил контракт на 6 месяцев. 20 мая 2022 года продолжил сотрудничество с польским клубом до лета 2023 года.

Всего в футболке "Краковии" Коноплянка сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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