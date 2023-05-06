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Ястремская не сыграет в финале в Реусе: результат матча с Мандлик

6 мая 2023 15:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ястремская не сыграет в финале в Реусе: результат матча с Мандлик
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал турнира WTA 125 в испанском Реусе. В полуфинальном поединке соревнования украинка в трех сетах уступила американке Элизабет Мандлик.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Даяна Ястремская остановилась в шаге от финала на турнире в Реусе.

Ястремская
Эмоции Даяны Ястремской. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Полуфинальная встреча против Элизабет Мандлик длилась два часа 15 минут. Первый сет забрала американская теннисистка. Во второй партии украинка смогла навязать борьбу сопернице и вышла победительницей дуэли. Впрочем, в заключительном сете Мандлик проявила характер и не позволила Даяне пробиться в финал.

WTA 125 Реус. Грунт. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) — Элизабет Мандлик (США) — 5:7, 6:4, 4:6.

Стоит отметить, что Ястремская впервые с марта 2022 сыграла в полуфинале соревнований WTA. Тогда украинская теннисистка дошла до финального матча на турнире в Лионе.

В финале 125-тысячника в испанском Реусе Мандлик сыграет с победительницей матча Дэвис — Кирстя.

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