Ястремская не сыграет в финале в Реусе: результат матча с Мандлик
Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал турнира WTA 125 в испанском Реусе. В полуфинальном поединке соревнования украинка в трех сетах уступила американке Элизабет Мандлик.
Об этом сообщает Sport.ua.
Мандлик оказалась сильнее
Даяна Ястремская остановилась в шаге от финала на турнире в Реусе.
Полуфинальная встреча против Элизабет Мандлик длилась два часа 15 минут. Первый сет забрала американская теннисистка. Во второй партии украинка смогла навязать борьбу сопернице и вышла победительницей дуэли. Впрочем, в заключительном сете Мандлик проявила характер и не позволила Даяне пробиться в финал.
WTA 125 Реус. Грунт. 1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина) — Элизабет Мандлик (США) — 5:7, 6:4, 4:6.
Стоит отметить, что Ястремская впервые с марта 2022 сыграла в полуфинале соревнований WTA. Тогда украинская теннисистка дошла до финального матча на турнире в Лионе.
В финале 125-тысячника в испанском Реусе Мандлик сыграет с победительницей матча Дэвис — Кирстя.
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