Ястремская не сыграет в финале в Реусе: результат матча с Мандлик

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал турнира WTA 125 в испанском Реусе. В полуфинальном поединке соревнования украинка в трех сетах уступила американке Элизабет Мандлик.

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Мандлик оказалась сильнее

Даяна Ястремская остановилась в шаге от финала на турнире в Реусе.

Эмоции Даяны Ястремской. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Полуфинальная встреча против Элизабет Мандлик длилась два часа 15 минут. Первый сет забрала американская теннисистка. Во второй партии украинка смогла навязать борьбу сопернице и вышла победительницей дуэли. Впрочем, в заключительном сете Мандлик проявила характер и не позволила Даяне пробиться в финал.

WTA 125 Реус. Грунт. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) — Элизабет Мандлик (США) — 5:7, 6:4, 4:6.

Стоит отметить, что Ястремская впервые с марта 2022 сыграла в полуфинале соревнований WTA. Тогда украинская теннисистка дошла до финального матча на турнире в Лионе.

В финале 125-тысячника в испанском Реусе Мандлик сыграет с победительницей матча Дэвис — Кирстя.

Напомним, главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб по окончании текущего сезона в ОАЭ.

Братья Суркисы проиграли суд, и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".

Сразу два голкипера сборной Украины оказались в списке потенциальных трансферов одного из клубов итальянской Серии А. Анатолий Трубин и Андрей Лунин могут кардинально изменить вектор развития карьеры.

Джуд Беллингем отказал "Ман Сити", "Челси" и "ПСЖ" по веской причине.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы интересуются им.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере".