Ротань може покинути молодіжну збірну України

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Руслан Ротань. Фото: Instagram/ruslan_rotan29

Майбутнє Руслана Ротаня в молодіжній збірній України U21 буде вирішуватись після Євро-2023. Неабияку роль у цьому відіграють результати команди на турнірі. До того ж, останнє слово щодо перспектив наставника в молодіжці матиме новий головний тренер національної збірної.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

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Андрій Павелко відзначає якісну роботу Руслана Ротаня в молодіжній збірній України, але чи працювати тренер з командою й далі — залежатиме від результатів на найближчому Євро.

"Руслан Ротань зробив яскраву роботу з молодіжною збірною. По-перше, він вивів команду на Євро-2023, а по-друге, важливі результати на чемпіонаті Європи. Ми маємо таку мрію і мету... Тому що ми ніколи не виступали на Олімпіаді, і нинішній склад має шанси поборотися за путівку на ігри. І саме це є продовженням роботи з Ротанем, щоби він готував збірну на Олімпіаду", — заявив Павелко.

Президент УАФ також зазначив, що рішення щодо перспектив Ротаня у молодіжці ухвалюватиме новий головний тренер національної збірної України.

"Але після Євро-2023 разом з новим головним тренером національної збірної буде ухвалено рішення, щоб ми зробили структуру всіх збірних під стратегію наставника головної команди. Тому рішення щодо майбутнього молодіжки після Євро вирішуватиметься з новим тренером першої збірної", — сказав Павелко.

Раніше Андрій Павелко анонсував, що нового головного тренера національної збірної України буде призначено найближчим часом.

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