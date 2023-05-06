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Ротань может покинуть молодежную сборную Украины

6 мая 2023 16:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ротань может покинуть молодежную сборную Украины
Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Руслан Ротань. Фото: Instagram/ruslan_rotan29
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Будущее Руслана Ротаня в молодежной сборной Украины U21 будет решаться после Евро-2023. Большую роль в этом сыграют результаты команды на турнире. К тому же, последнее слово о перспективах наставника в молодежке будет у нового главного тренера национальной сборной.

Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко в интервью телеканалу Дом.

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Андрей Павелко отмечает качественную работу Руслана Ротаня в молодежной сборной Украины, но останется ли тренер в команде и дальше — будет зависеть от результатов на ближайшем Евро.

"Руслан Ротань проделал яркую работу с молодежной сборной. Во-первых, он вывел команду на Евро-2023, а во-вторых, важные результаты на чемпионате Европы. Мы имеем такую мечту и цель... Потому что мы никогда не выступали на Олимпиаде, и у нынешнего состава есть шансы побороться за путевку на игры. И именно это является продолжением работы с Ротанем, чтобы он готовил сборную на Олимпиаду", — заявил Павелко.

Президент УАФ также отметил, что решение о перспективах Ротаня в молодежке будет принимать новый главный тренер национальной сборной Украины.

"Но после Евро-2023 вместе с новым главным тренером национальной сборной будет принято решение, чтобы мы сделали структуру всех сборных под стратегию наставника главной команды. Поэтому решение о будущем молодёжки после Евро будет решаться с новым тренером первой сборной", — сказал Павелко.

Ранее Андрей Павелко анонсировал, что новый главный тренер национальной сборной Украины будет назначен в ближайшее время.

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