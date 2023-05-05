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Венгер розповів про своє ставлення до Зінченка та інших гравців "Арсеналу"

5 травня 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Венгер розповів про своє ставлення до Зінченка та інших гравців "Арсеналу"
Олександр Зінченко та Мартін Едегор. Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Легендарний французький тренер, екснаставник лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер поділився думками щодо рівня нинішнього складу "канонірів". Спеціаліст, зокрема, відзначив гру українця Олександра Зінченка. 

Слова ескперта публікує Goal.com.

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Венгер хвалить Зінченка 

Колишній головний тренер "Арсеналу" Арсен Венгер назвав своїх улюбленців у нинішній команді "канонірів". Француз не зміг виділити гру когось одного, але відзначив Олександра Зінченка.

"Хто з гравців цього "Арсеналу" мені найбільше подобається? Вони усі мені подобаються. Мені подобається, як вони комбінують, йдуть уперед. Едегор, Сака, Мартінеллі, Габріел... Подобається, як вони комбінують через Зінченка. Те, як вони приймають рішення під час атак. Мені дуже подобається їхня гра", — зізнався 73-річний спеціаліст. 

Варто додати, що наразі лондонський "Арсенал" посідає другий рядок у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, відстаючи від "Манчестер Сіті", який йде першим, на один пункт. Втім, "містяни" мають гру у запасі.

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