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Венгер рассказал о своем отношении к Зинченко и другим игрокам "Арсенала"

5 мая 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Венгер рассказал о своем отношении к Зинченко и другим игрокам "Арсенала"
Александр Зинченко и Мартин Эдегор. Фото: Reuters/DYLAN MARTINEZ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Легендарный французский тренер, экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнениям относительно уровня нынешнего состава "канониров". Специалист, в частности, отметил игру украинца Александра Зинченко.

Слова эксперта публикует Goal.com.

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Венгер хвалит Зинченко

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал своих любимцев в нынешней команде "канониров". Француз не смог выделить игру кого-то одного, но отметил Александра Зинченко.

"Кто из игроков этого "Арсенала" мне больше нравится? Они все мне нравятся. Мне нравится, как они комбинируют, идут вперед. Эдегор, Сака, Мартинелли, Габриэл... Нравится, как они комбинируют через Зинченко. То, как они принимают решения во время атак. Мне очень нравится их игра", — признался 73-летний специалист.

Стоит добавить, что лондонский "Арсенал" занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от идущего первым "Манчестер Сити" на один пункт. Впрочем, "горожане" имеют игру в запасе.

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