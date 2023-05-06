Мудрик провалив поєдинок з "Борнмутом": оцінка українця за матч

Михайло Мудрик в матчі з "Борнмутом". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Лондонський "Челсі" здобув виїзну перемогу над "Борнмутом" Іллі Забарного в рамках 35 туру Англійської Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик відіграв 63 хвилини у цій зустрічі, однак результативними діями не запам'ятався.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Мудрик отримав низьку оцінку

Михайло Мудрик з'явився у стартовому складі "Челсі" в матчі проти "Борнмута". На 63 хвилині поєдинку українця замінив Рахім Стерлінг.

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії Михайла у 6,2 бали. Це друга найгірша оцінка серед футболістів, що зіграли з перших хвилин.

"Аристократи", у підсумку, переграли господарів з рахунком 1:3. Голи у свій актив записали Галлахер, Бадьяшиль та Жоау Фелікс. У "вишень" відзначився Вінья.

Варто зазначити, що Ілля Забарний весь матч провів на лаві запасних.

Після цієї перемоги "Челсі" посідає 11 сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

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