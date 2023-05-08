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Венгер возвращается в "Арсенал": что ждет тренера Артету

8 мая 2023 11:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Венгер возвращается в Арсенал — что ждет Артету
Микель Артета доволен игрой "Арсенала". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Арсенала" собирается пригласить бывшего главного тренера команды Арсена Венгера на домашний поединок. Речь идет о матче против "Вулверхэмптона". 

"Канониры" продолжают бороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, напоминает Daily Mail.

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Поединок против "Вулверхэмптона" станет для "Арсенала" последним домашним матчем в сезоне 2022/2023. Он состоится на стадионе "Эмирэйтс" 28-го мая и пройдет в рамках 38-го тура АПЛ. 

Артета и Зинченко
Артета меняет Зинченко. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Приглашение легендарного тренера

Арсен Венгер может стать почетным гостем на трибуне во время этого поединка. Его пригласят только в том случае, если к моменту проведения матча "канониры" продолжат претендовать на чемпионский титул в Англии. Венгер не претендует на возвращение в "Арсенал", Микель Артета сохранит свою должность. 

В последний раз Арсен Венгер присутствовал на игре "Арсенала" в декабре 2022 года. Тренер посетил противостояние с "Вест Хэмом", которое "канониры" выиграли со счетом 3:1.

После 35 сыгранных матчей "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице. "Канониры" отстают от "Манчестер Сити" одно очко, при этом у "горожан" еще есть один матч в запасе.

Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн". 

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