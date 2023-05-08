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Венгер повертається в "Арсенал": що чекає на тренера Артету

8 травня 2023 11:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Венгер повертається до Арсеналу — що чекає на Артету
Мікель Артета задоволений грою "Арсеналу". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво лондонського "Арсеналу" має намір запросити колишнього головного тренера команди Арсена Венгера на домашній поєдинок. Йдеться про матч проти "Вулвергемптона".

"Каноніри" продовжують боротися за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі, нагадує Daily Mail.

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Поєдинок проти "Вулвергемптону" стане для "Арсеналу" останнім домашнім матчем у сезоні 2022/2023. Він відбудеться на стадіоні "Емірейтс" 28 травня і пройде в рамках 38-го туру АПЛ.

Артета та Зінченко
Артета змінює Зінченка. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Запрошення легендарного тренера

Арсен Венгер може стати почесним гостем на трибуні під час цього поєдинку. Його запросять лише в тому випадку, якщо на момент проведення матчу "каноніри" продовжать претендувати на чемпіонський титул в Англії. Венгер не претендує на повернення до "Арсеналу", Мікель Артета збереже свою посаду.

Востаннє Арсен Венгер був присутній на грі "Арсеналу" у грудні 2022 року. Тренер відвідав протистояння з "Вест Гемом", яке "каноніри" виграли з рахунком 3:1.

Після 35 зіграних матчів "Арсенал" посідає друге місце у турнірній таблиці. "Каноніри" відстають від "Манчестер Сіті" одне очко, при цьому "городяни" мають ще один матч у запасі.

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