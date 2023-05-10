"Шахтер" может переехать на другой стадион

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН

Руководство донецкого "Шахтера" может принять решение о переезде команды на другой стадион. Дело касается проведения еврокубковых матчей.

"Горняки" должны освободить арену в Варшаве, сообщает Meczyki.

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В сезоне 2023/2024 донецкий "Шахтер" будет вынужден найти новый стадион для проведения еврокубковых поединков. "Горняки" выступали на арене Войска Польского в Варшаве. Однако местная "Легия" завоевала право принять участие в Лиге Конференций, так что этот стадион будет занят.

"Шахтер" продолжит принимать соперников по еврокубкам в Польше. Новым стадионом "горняков" станет "Полсат Плюс Арена" в Гданьске, вместимость которой составляет 44 тысячи болельщиков.

Игор Йовичевич во время матча. Фото: УНИАН

На этом стадионе играет команда "Лехия", однако она не примет участие в еврокубках, поскольку по итогам нынешнего сезона вылетела из элитного дивизиона чемпионата Польши.

В каком турнире примет участие "Шахтер"?

Осталось понять, в каком именно турнире будет играть "Шахтер". Это зависит от итогового места "горняков" в турнирной таблице УПЛ.

До конца сезона осталось сыграть пять матчей. "Шахтер" лидирует в УПЛ и опережает "Днепр-1" на три очка. Однако у преследователя есть матч в запасе. Если "горняки" финишируют ниже второго места, они сыграют в Лиге Европы.

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