Срна рассказал о подарке УПЛ от "Шахтера"

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: УНИАН/Евгений Кравс

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна оценил качество судейства в матчах 25 тура украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что система VAR должна работать на каждом поединке чемпионата.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе ФК "Шахтер".

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выступил с критикой в адрес судейства в поединках УПЛ. По его мнению, работа арбитров вызывает больше всего вопросов в матчах "Днепра-1".

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна. Фото: ФК "Шахтер"

"Мне очень не понравилось судейство в Александрии, еще больше не понравилось в Одессе. "Шахтер" всегда был за справедливость, за честный футбол. Если ошибаются в нашу сторону — мы это признаем", — заявил Срна.

Он также считает, что нужно подробнее изучить действия арбитров в матчах отдельных команд.

"Сегодня мне не нравится, как предвзято судят матчи "Днепра-1". И это также отмечают эксперты и журналисты. Поэтому ответственных за судейство в Украине я прошу обратить на это внимание, сделать выводы и наказать тех арбитров, которые допускают грубые ошибки", — отметил Дарио.

В то же время, донецкий "Шахтер" готов пойти навстречу УПЛ и закупить системы VAR за собственные средства, чтобы улучшить уровень арбитража.

"Мы понимаем финансовые проблемы и сложности, с которыми имеют дело организаторы соревнований. Поэтому "Шахтер" рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR, чтобы VAR работал на каждом без исключения матче следующего сезона", — заявил спортивный директор "горняков".

Стоит отметить, что донецкий "Шахтер" занимает первое место в грунирной таблице УПЛ. До завершения чемпионата осталось пять туров.

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