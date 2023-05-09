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Ярмоленко повернеться до "Динамо"

9 травня 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко повернеться до "Динамо"
Андрій Ярмоленко на велотренажері. Фото: instagram.com/alainfcae/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український півзахисник команди "Аль-Айн" Андрій Ярмоленко розпочне наступний сезон в іншому клубі. Влітку спливає термін дії його контракту з командою з ОАЕ.

В "Аль-Айні" незадоволені грою Ярмоленка, повідомляє UAEkick.

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Рівень виступу 33-річного Андрія Ярмоленка не переконав керівництво "Аль-Айну" у необхідності продовжити контракт українського футболіста. Ветеран провів на полі 22 поєдинки, в яких забив дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на розминці. Фото: instagram.com/alainfcae/

Куди піде Ярмоленко?

Головного тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва на початку сезону критикували за те, що він ставив до складу Андрія Ярмоленка. Проте більшість негативних висловлювань дістається саме гравцю.

Найближчим часом керівництво "Аль-Айну" офіційно оголосить про те, що контракт із Ярмоленком не буде продовжено. На українського футболіста претендують команди з Туреччини та Німеччини. Однак велика ймовірність того, що він повернеться до "Динамо". Багато залежатиме від умов, які київський клуб запропонує для Ярмоленка.

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