Известный украинский спортсмен погиб в бою на фронте
В Луганской области оборвалась жизнь еще одного украинского спортсмена, который больше года защищал страну от российских оккупантов. Дома у Евгения Бондаренко осталась большая семья.
Бондаренко служил в звании младшего сержанта, сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.
Кем был боец ВСУ?
Евгений Бондаренко родился в 1985 году в Днепродзержинске (Каменское Днепропетровской области. — Ред.). Он с детства занимался спортом, выбрал бодибилдинг и достиг больших успехов. Евгений стал кандидатом в мастера спорта.
Супругой Евгения Бондаренко стала Анастасия Дегтярь. Она тренер Всеукраинской федерации чирлидинга. Пара воспитывала двоих детей.
Евгений Бондаренко присоединился к Нацгвардии Украины 27 февраля 2022 года. Он успел побывать в нескольких "горячих точках" страны, которые в составе своего боевого соединения освобождал от захватчиков.
Воин погиб первого мая в боях с оккупантами в Луганской области.
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