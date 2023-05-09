Известный украинский спортсмен погиб в бою на фронте

Евгений Бондаренко в рядах Нацгвардии Украины. Фото: Facebook

В Луганской области оборвалась жизнь еще одного украинского спортсмена, который больше года защищал страну от российских оккупантов. Дома у Евгения Бондаренко осталась большая семья.

Бондаренко служил в звании младшего сержанта, сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.

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Евгений Бондаренко родился в 1985 году в Днепродзержинске (Каменское Днепропетровской области. — Ред.). Он с детства занимался спортом, выбрал бодибилдинг и достиг больших успехов. Евгений стал кандидатом в мастера спорта.

Супругой Евгения Бондаренко стала Анастасия Дегтярь. Она тренер Всеукраинской федерации чирлидинга. Пара воспитывала двоих детей.

Евгений Бондаренко с женой. Фото: Facebook

Евгений Бондаренко присоединился к Нацгвардии Украины 27 февраля 2022 года. Он успел побывать в нескольких "горячих точках" страны, которые в составе своего боевого соединения освобождал от захватчиков.

Воин погиб первого мая в боях с оккупантами в Луганской области.

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