Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Відомий український спортсмен загинув у бою на фронті arrow

Відомий український спортсмен загинув у бою на фронті

9 травня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український спортсмен загинув у бою на фронті
Євген Бондаренко у лавах Нацгвардії України. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На Луганщині обірвалося життя ще одного українського спортсмена, який понад рік захищав країну від російських окупантів. Удома у Євгена Бондаренка залишилася велика родина.

Бондаренко служив у званні молодшого сержанта, повідомляє Telegram-канал Верховної Ради України.

Читайте також:

Ким був боєць ЗСУ?

Євген Бондаренко народився 1985 року в Дніпродзержинську (Кам'янське Дніпропетровської області — Ред.). Він з дитинства займався спортом, вибрав бодибілдинг та досяг великих успіхів. Євген став кандидатом у майстри спорту.

Дружиною Євгена Бондаренка стала Анастасія Дегтяр. Вона тренер Всеукраїнської федерації чирлідингу. Пара виховувала двох дітей.

Євген Бондаренко
Євген Бондаренко із дружиною. Фото: Facebook

Євген Бондаренко приєднався до Нацгвардії України 27 лютого 2022 року. Він встиг побувати у кількох "гарячих точках" країни, які у складі свого бойового з'єднання звільняв від загарбників.

Воїн загинув першого травня у боях з окупантами на Луганщині.

Нагадаємо, українець Андрій Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн".

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Брати Суркіси програли суд і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB