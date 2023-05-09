Відомий український спортсмен загинув у бою на фронті
На Луганщині обірвалося життя ще одного українського спортсмена, який понад рік захищав країну від російських окупантів. Удома у Євгена Бондаренка залишилася велика родина.
Бондаренко служив у званні молодшого сержанта, повідомляє Telegram-канал Верховної Ради України.
Ким був боєць ЗСУ?
Євген Бондаренко народився 1985 року в Дніпродзержинську (Кам'янське Дніпропетровської області — Ред.). Він з дитинства займався спортом, вибрав бодибілдинг та досяг великих успіхів. Євген став кандидатом у майстри спорту.
Дружиною Євгена Бондаренка стала Анастасія Дегтяр. Вона тренер Всеукраїнської федерації чирлідингу. Пара виховувала двох дітей.
Євген Бондаренко приєднався до Нацгвардії України 27 лютого 2022 року. Він встиг побувати у кількох "гарячих точках" країни, які у складі свого бойового з'єднання звільняв від загарбників.
Воїн загинув першого травня у боях з окупантами на Луганщині.
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