Болельщица "Наполи" разделась в центре Неаполя в честь Скудетто
Болельщики "Наполи" уже неделю праздную титул чемпионов итальянской Серии А. Красочные салюты и шумные вечеринки на улицах Неаполя стали лишь частью торжественных мероприятий.
Танцовщица Кармен Каккавале сдержала обещание и сделала то, чего ждали многие тиффози, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу девушки в Instagram.
Еще месяц назад у балерины из Неаполя Кармен Каккавале было всего чуть больше тысячи подписчиков в социальных сетях. За последнюю неделю количество персональных почитателей талантов итальянской танцовщицы выросло в пять раз.
Дефиле в обнаженном виде
Кармен обещала раздеться и пройтись по улицам Неаполя в неглиже в случае, если "Наполи" завоюет титул чемпиона Италии. Команда Лучано Спаллетти стала обладателем Скудетто за несколько туров до конца сезона.
Кармен Каккавале выполнила обещание. Девушка действительно прогулялась по центру Неаполя без одежды. Местные жители были в полном восторге.
Важно отметить, что танцовщица не решилась прогуляться по Неаполю абсолютно голой. Итальянцы ценят женскую красоту, но также чтят нормы морали и поведения в обществе. Кармен изящно нашла выход из сложной ситуации. Ее обнаженное тело было покрыто краской. Боди-арт получился красивым и символичным, он был посвящен достижению "Наполи". К примеру, спину девушки украсил портрет кумира Неаполя Диего Марадоны.
Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".
Братья Суркисы проиграли суд и это может повлиять на судьбу киевского "Динамо".
Легенды украинского спорта Александр Усик и Андрей Шевченко приняли участие в уникальном соревновании.