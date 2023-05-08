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Болельщица "Наполи" разделась в центре Неаполя в честь Скудетто

8 мая 2023 12:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщица "Наполи" разделась в центре Неаполя в честь Скудетто
Кармен Каккавале на вечеринке. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики "Наполи" уже неделю праздную титул чемпионов итальянской Серии А. Красочные салюты и шумные вечеринки на улицах Неаполя стали лишь частью торжественных мероприятий. 

Танцовщица Кармен Каккавале сдержала обещание и сделала то, чего ждали многие тиффози, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу девушки в Instagram

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Еще месяц назад у балерины из Неаполя Кармен Каккавале было всего чуть больше тысячи подписчиков в социальных сетях. За последнюю неделю количество персональных почитателей талантов итальянской танцовщицы выросло в пять раз. 

Дефиле в обнаженном виде

Кармен обещала раздеться и пройтись по улицам Неаполя в неглиже в случае, если "Наполи" завоюет титул чемпиона Италии. Команда Лучано Спаллетти стала обладателем Скудетто за несколько туров до конца сезона. 

Кармен Каккавале
Кармен Каккавале на фотосессии. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Кармен Каккавале выполнила обещание. Девушка действительно прогулялась по центру Неаполя без одежды. Местные жители были в полном восторге. 

Кармен Каккавале
Кармен Каккавале гуляет по Неаполю. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Важно отметить, что танцовщица не решилась прогуляться по Неаполю абсолютно голой. Итальянцы ценят женскую красоту, но также чтят нормы морали и поведения в обществе. Кармен изящно нашла выход из сложной ситуации. Ее обнаженное тело было покрыто краской. Боди-арт получился красивым и символичным, он был посвящен достижению "Наполи". К примеру, спину девушки украсил портрет кумира Неаполя Диего Марадоны. 

Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не станет чемпионом ОАЭ и покинет "Аль-Айн".

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