Вболівальниця "Наполі" роздяглася в центрі Неаполя на честь Скудетто

Кармен Каккавале на вечірці. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Вболівальники "Наполі" вже тиждень святкують титул чемпіонів італійської Серії А. Барвисті салюти та галасливі вечірки на вулицях Неаполя стали лише частиною урочистих заходів.

Танцівниця Кармен Каккавале дотримала обіцянку і зробила те, на що чекало багато тифозі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

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Ще місяць тому у балерини з Неаполя Кармен Каккавале було лише трохи більше тисячі шанувальників у соціальних мережах. За останній тиждень кількість персональних поціновувачів талантів італійської танцівниці зросла вп'ятеро.

Дефіле в оголеному вигляді

Кармен обіцяла роздягнутися і пройтися вулицями Неаполя у негліже у разі, якщо "Наполі" завоює титул чемпіона Італії. Команда Лучано Спаллетті стала володарем Скудетто за кілька турів до кінця сезону.

Кармен Каккавале на фотосесії. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Кармен Каккавале виконала обіцянку. Дівчина справді прогулялася центром Неаполя без одягу. Місцеві жителі були у захваті.

Кармен Каккавале гуляє Неаполем. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Важливо відзначити, що танцівниця не наважилася прогулятися Неаполем абсолютно голою. Італійці цінують жіночу красу, але також вшановують норми моралі та поведінки у суспільстві. Кармен витончено знайшла вихід зі складної ситуації. Її оголене тіло було вкрите фарбою. Бодіарт вийшов красивим та символічним, він був присвячений досягненню "Наполі". Наприклад, спину дівчини прикрасив портрет кумира Неаполя Дієго Марадони.

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