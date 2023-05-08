Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Вболівальниця "Наполі" роздяглася в центрі Неаполя на честь Скудетто arrow

Вболівальниця "Наполі" роздяглася в центрі Неаполя на честь Скудетто

8 травня 2023 12:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вболівальниця "Наполі" роздяглася в центрі Неаполя на честь Скудетто
Кармен Каккавале на вечірці. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вболівальники "Наполі" вже тиждень святкують титул чемпіонів італійської Серії А. Барвисті салюти та галасливі вечірки на вулицях Неаполя стали лише частиною урочистих заходів.

Танцівниця Кармен Каккавале дотримала обіцянку і зробила те, на що чекало багато тифозі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Читайте також:

Ще місяць тому у балерини з Неаполя Кармен Каккавале було лише трохи більше тисячі шанувальників у соціальних мережах. За останній тиждень кількість персональних поціновувачів талантів італійської танцівниці зросла вп'ятеро.

Дефіле в оголеному вигляді

Кармен обіцяла роздягнутися і пройтися вулицями Неаполя у негліже у разі, якщо "Наполі" завоює титул чемпіона Італії. Команда Лучано Спаллетті стала володарем Скудетто за кілька турів до кінця сезону.

Кармен Каккавале
Кармен Каккавале на фотосесії. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Кармен Каккавале виконала обіцянку. Дівчина справді прогулялася центром Неаполя без одягу. Місцеві жителі були у захваті.

Кармен Каккавале
Кармен Каккавале гуляє Неаполем. Фото: instagram.com/carmen_ccvl/

Важливо відзначити, що танцівниця не наважилася прогулятися Неаполем абсолютно голою. Італійці цінують жіночу красу, але також вшановують норми моралі та поведінки у суспільстві. Кармен витончено знайшла вихід зі складної ситуації. Її оголене тіло було вкрите фарбою. Бодіарт вийшов красивим та символічним, він був присвячений досягненню "Наполі". Наприклад, спину дівчини прикрасив портрет кумира Неаполя Дієго Марадони.

Нагадаємо, українець Андрій Ярмоленко не стане чемпіоном ОАЕ та залишить "Аль-Айн".

Брати Суркіси програли суд, і це може вплинути на долю київського "Динамо".

Легенди українського спорту Олександр Усик та Андрій Шевченко взяли участь в унікальному змаганні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB