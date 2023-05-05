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"Наполи" впервые за 33 года стал чемпионом Италии: Осимхен забил исторический гол

5 мая 2023 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Наполи впервые за 33 года стал чемпионом — болельщики разгромили город
"Наполи" стал чемпионом Италии. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче 33-го тура Серии А "Наполи" сыграл на выезде вничью с "Удинезе" (1:1). Гол Виктора Осимхена спас неаполитанцев от поражения и подарил команде титул. 

Впервые за 33 года "Наполи" стал чемпионом Италии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Наполи" уверенно лидировал в турнирной таблице Серии А почти весь сезон. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в середине весны подопечные Лучано Спаллетти начали часто проигрывать — им не хватило сил на весь сезон. 

Празднование титула 

Однако тиффози "Наполи" начали праздновать чемпионский титул задолго до официального завоевания Скудетто. Болельщики начали перекрашивать городские памятники в традиционный для клуба голубой цвет. Местная мэрия просила воздержаться от такого проявления чувств, но это не помогло. 

Наполи стал чемпионом Италии
Болельщики "Наполи" празднуют Скудетто. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Главным бомбардиром "Наполи" стал нигериец Виктор Осимхен. Вместе с грузинским новичком команды Хвичей Кварацхелией они составили лучший атакующий дуэт Италии и шесть раз ассистировали друг другу — это лучший показатель чемпионата. 24-летний Осимхен стал лучшим форвардом Серии А: он забил 22 мяча.

Наполи стал чемпионом Италии
Праздник в Неаполе. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

"Наполи" набрал 80 очков и стал недосягаем для конкурентов. Команда Спаллетти завоевала Скудетто за пять туров до конца чемпионата. Этот титул для неаполитанцев стал третьим в истории. "Наполи" был чемпионом в сезонах 1986/1987 и 1989/1990 во времена Диего Марадоны.

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