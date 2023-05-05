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"Наполі" вперше за 33 роки став чемпіоном Італії: Осімхен забив історичний гол

5 травня 2023 09:19
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Наполі вперше за 33 роки став чемпіоном — вболівальники розгромили місто
"Наполі" став чемпіоном Італії. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі 33-го туру Серії А "Наполі" зіграв на виїзді внічию з "Удінезе" (1:1). Гол Віктора Осімхена врятував неаполітанців від поразки та подарував команді титул.

Вперше за 33 роки "Наполі" став чемпіоном Італії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Наполі" впевнено лідирував у турнірній таблиці Серії А майже весь сезон. Команда вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але в середині весни підопічні Лучано Спаллетті почали часто програвати — їм не вистачило сил на весь сезон.

Святкування титулу

Проте тифозі "Наполі" почали святкувати чемпіонський титул задовго до офіційного завоювання Скудетто. Вболівальники почали перефарбовувати міські пам'ятники у традиційний для клубу блакитний колір. Місцева мерія просила утриматися від такого почуття, але це не допомогло.

Наполі став чемпіоном Італії
Уболівальники "Наполі" святкують Скудетто. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Головним бомбардиром "Наполі" став нігерієць Віктор Осімхен. Разом із грузинським новачком команди Хвичею Кварацхелією вони склали найкращий атакуючий дует Італії та шість разів асистували один одному — це найкращий показник чемпіонату. 24-річний Осімхен став найкращим форвардом Серії А: він забив 22 м'ячі.

Наполі став чемпіоном Італії
Свято в Неаполі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

"Наполі" набрав 80 очок і став недосяжним для конкурентів. Команда Спаллетті виборола Скудетто за п'ять турів до кінця чемпіонату. Цей титул для неаполітанців став третім історія. "Наполі" був чемпіоном у сезонах 1986/1987 та 1989/1990 за часів Дієго Марадони.

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