Наполі вперше за 33 роки став чемпіоном — вболівальники розгромили місто

"Наполі" вперше за 33 роки став чемпіоном Італії: Осімхен забив історичний гол
У матчі 33-го туру Серії А "Наполі" зіграв на виїзді внічию з "Удінезе" (1:1). Гол Віктора Осімхена врятував неаполітанців від поразки та подарував команді титул.
Вперше за 33 роки "Наполі" став чемпіоном Італії, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Наполі" впевнено лідирував у турнірній таблиці Серії А майже весь сезон. Команда вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але в середині весни підопічні Лучано Спаллетті почали часто програвати — їм не вистачило сил на весь сезон.
Святкування титулу
Проте тифозі "Наполі" почали святкувати чемпіонський титул задовго до офіційного завоювання Скудетто. Вболівальники почали перефарбовувати міські пам'ятники у традиційний для клубу блакитний колір. Місцева мерія просила утриматися від такого почуття, але це не допомогло.
Головним бомбардиром "Наполі" став нігерієць Віктор Осімхен. Разом із грузинським новачком команди Хвичею Кварацхелією вони склали найкращий атакуючий дует Італії та шість разів асистували один одному — це найкращий показник чемпіонату. 24-річний Осімхен став найкращим форвардом Серії А: він забив 22 м'ячі.
"Наполі" набрав 80 очок і став недосяжним для конкурентів. Команда Спаллетті виборола Скудетто за п'ять турів до кінця чемпіонату. Цей титул для неаполітанців став третім історія. "Наполі" був чемпіоном у сезонах 1986/1987 та 1989/1990 за часів Дієго Марадони.
Нагадаємо, "Жирона" знову перемогла у чемпіонаті Іспанії, а Віктор Циганков допоміг каталонцям здобути три очки.
Український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.
Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.
Португалець Кріштіану Роналду випередив Лео Мессі та встановив унікальне досягнення.
Відомий український спортсмен загинув на фронті, пережив батька на три місяці.