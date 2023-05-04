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"Манчестер Юнайтед" откажется от Осимхена: клуб подпишет другую звезду

4 мая 2023 14:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" откажется от Осимхена: клуб подпишет другую звезду
Эрик Тен Хаг выбирает игроков. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Юнайтед" летом этого года собирается пригласить результативного форварда. На "Олд Траффорд" может приехать звезда сборной Франции. 

Наставник "красных дьяволов" настаивает на кандидатуре перспективного игрока, сообщает Express

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В "Манчестер Юнайтед" готовятся отказаться от идеи покупки нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Эрик тен Хаг выбрал альтернативный вариант. 

Решение тренера "МЮ"

"Красные дьяволы" были тесно связаны с Осимхеном после впечатляющего сезона нигерийца в "Наполи". Виктор забил 26 голов в 33 поединках. Интерес к нему также приписывают мюнхенской "Баварии" и лондонскому "Челси".

Команда из красной части Манчестера в настоящее время прилагает все усилия, чтобы этим летом подписать контракт с Рандалем Коло Муани из "Айнтрахта" (Франкфурт). За ним охотится и "Бавария", но "МЮ" лидирует в гонке за игрока. Тен Хаг отдает Коло Муани предпочтение над Осимхеном. 

Рандаль Коло Муани
Рандаль Коло Муани упустил момент. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

24-летний французский футболист забил 20 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах с тех пор, как прошлым летом перешел в "Айнтрахт" на правах свободного агента.

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