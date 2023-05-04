"Манчестер Юнайтед" відмовиться від Осімхена: клуб підпише іншу зірку

Ерік Тен Хаг вибирає гравців. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Англійський "Манчестер Юнайтед" влітку цього року збирається запросити результативного форварда. На "Олд Траффорд" може приїхати зірка збірної Франції.

Наставник "червоних дияволів" наполягає на кандидатурі перспективного гравця, пише Express.

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У "Манчестер Юнайтед" готуються відмовитися від ідеї придбання нападника "Наполі" Віктора Осімхена у літнє трансферне вікно. Головний тренер команди Ерік тен Хаг вибрав альтернативний варіант.

Рішення тренера "МЮ"

"Червоні дияволи" були тісно пов'язані з Осімхеном після вражаючого сезону нігерійця в "Наполі". Віктор забив 26 голів у 33 поєдинках. Інтерес до нього також приписують мюнхенській "Баварії" та лондонському "Челсі".

Команда з червоної частини Манчестера зараз докладає всіх зусиль, щоб цього літа підписати контракт із Рандалем Коло Муані з "Айнтрахту" (Франкфурт). За ним полює і "Баварія", але "МЮ" лідирує у гонці за гравця. Тен Хаг віддає Коло Муані перевагу над Осімхеном.

Рандаль Коло Муані змарнував момент. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

24-річний французький футболіст забив 20 голів і зробив 14 результативних передач у 40 матчах відтоді, як минулого літа перейшов до "Айнтрахту" на правах вільного агента.

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