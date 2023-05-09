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Месси обсудил с Левандовским возвращение в "Барселону"

9 мая 2023 12:35
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Месси обсудил с Левандовским возвращение в "Барселону"
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо на церемонии. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси посетил церемонию Laureus World Sports Awards 2023, на которой спортсмены получили награды в различных номинациях. Аргентинец стал лауреатом одной из главных наград. 

Во время мероприятия Месси пообщался со звездами мирового футбола, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Лионель Месси получил приз "Главному спортсмену года" по версии Laureus World Sports Awards. Аргентинец получил эту награду во второй раз в карьере. Впервые Месси стал лауреатом статуэтки в 2020 году — тогда он разделил звание с пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. 

Также Лионель Месси получил приз для сборной Аргентины. Стоит отметить и победителя номинации "Камбек года". Им стал датчанин Кристиан Эриксен, который вернулся в большой футбол после остановки сердца. Инцидент произошел с футболистом прямо на поле во время Евро-2020. 

Разговор Месси и Левандовского 

Перед церемонией награждения Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо пообщались с польским форвардом "Барселоны" Робертом Левандовским и его супругой Анной. Журналисты смогли разобрать только несколько фраз, которыми обменяли игроки. 

Месси спросил у Роберта, все ли у него в порядке в "Барселоне". Поляк ответил утвердительно (хотя болельщики команды могут с ним не согласиться — Ред.). Также звездные футболисты обсудили район в столице Каталонии, где они оба владеют недвижимостью. 

Лионель Месси может вернуться в "Барселону" уже летом 2023 года. Однако у него также есть предложение от клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. 

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