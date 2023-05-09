Месси обсудил с Левандовским возвращение в "Барселону"
Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси посетил церемонию Laureus World Sports Awards 2023, на которой спортсмены получили награды в различных номинациях. Аргентинец стал лауреатом одной из главных наград.
Во время мероприятия Месси пообщался со звездами мирового футбола, сообщает портал Новини.LIVE.
Лионель Месси получил приз "Главному спортсмену года" по версии Laureus World Sports Awards. Аргентинец получил эту награду во второй раз в карьере. Впервые Месси стал лауреатом статуэтки в 2020 году — тогда он разделил звание с пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
Также Лионель Месси получил приз для сборной Аргентины. Стоит отметить и победителя номинации "Камбек года". Им стал датчанин Кристиан Эриксен, который вернулся в большой футбол после остановки сердца. Инцидент произошел с футболистом прямо на поле во время Евро-2020.
Разговор Месси и Левандовского
Перед церемонией награждения Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо пообщались с польским форвардом "Барселоны" Робертом Левандовским и его супругой Анной. Журналисты смогли разобрать только несколько фраз, которыми обменяли игроки.
Месси спросил у Роберта, все ли у него в порядке в "Барселоне". Поляк ответил утвердительно (хотя болельщики команды могут с ним не согласиться — Ред.). Также звездные футболисты обсудили район в столице Каталонии, где они оба владеют недвижимостью.
Лионель Месси может вернуться в "Барселону" уже летом 2023 года. Однако у него также есть предложение от клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
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