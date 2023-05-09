Мессі обговорив з Левандовським повернення до "Барселони"
Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі відвідав церемонію Laureus World Sports Awards 2023, на якій спортсмени здобули нагороди у різних номінаціях. Аргентинець став лауреатом однієї із головних нагород.
Під час заходу Мессі поспілкувався із зірками світового футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ліонель Мессі отримав приз "Головному спортсмену року" за версією Laureus World Sports Awards. Аргентинцю дали цю нагороду вдруге у кар'єрі. Вперше Мессі став лауреатом статуетки у 2020 році — тоді він розділив звання з пілотом Формули-1 Льюїсом Гемілтоном.
Також Ліонель Мессі отримав приз для збірної Аргентини. Варто відзначити й переможця номінації "Камбек року". Ним став данець Крістіан Еріксен, який повернувся у великий футбол після зупинки серця. Інцидент стався із футболістом прямо на полі під час Євро-2020.
Розмова Мессі та Левандовського
Перед церемонією нагородження Ліонель Мессі та його дружина Антонелла Рокуццо поспілкувалися з польським форвардом "Барселони" Робертом Левандовським та його дружиною Анною. Журналісти спромоглися розібрати лише кілька фраз, якими обміняли гравці.
Мессі запитав у Роберта, чи все у нього в порядку "Барселоні". Поляк відповів ствердно (хоча вболівальники команди можуть з ним не погодитись — Ред.). Також зіркові футболісти обговорили район у столиці Каталонії, де вони обоє володіють нерухомістю.
Ліонель Мессі може повернутися до "Барселони" вже влітку 2023 року. Однак він також має пропозицію від клубу "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
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