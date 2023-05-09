Мессі обговорив з Левандовським повернення до "Барселони"

Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо на церемонії. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі відвідав церемонію Laureus World Sports Awards 2023, на якій спортсмени здобули нагороди у різних номінаціях. Аргентинець став лауреатом однієї із головних нагород.

Під час заходу Мессі поспілкувався із зірками світового футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ліонель Мессі отримав приз "Головному спортсмену року" за версією Laureus World Sports Awards. Аргентинцю дали цю нагороду вдруге у кар'єрі. Вперше Мессі став лауреатом статуетки у 2020 році — тоді він розділив звання з пілотом Формули-1 Льюїсом Гемілтоном.

Також Ліонель Мессі отримав приз для збірної Аргентини. Варто відзначити й переможця номінації "Камбек року". Ним став данець Крістіан Еріксен, який повернувся у великий футбол після зупинки серця. Інцидент стався із футболістом прямо на полі під час Євро-2020.

Розмова Мессі та Левандовського

Перед церемонією нагородження Ліонель Мессі та його дружина Антонелла Рокуццо поспілкувалися з польським форвардом "Барселони" Робертом Левандовським та його дружиною Анною. Журналісти спромоглися розібрати лише кілька фраз, якими обміняли гравці.

Мессі запитав у Роберта, чи все у нього в порядку "Барселоні". Поляк відповів ствердно (хоча вболівальники команди можуть з ним не погодитись — Ред.). Також зіркові футболісти обговорили район у столиці Каталонії, де вони обоє володіють нерухомістю.

Ліонель Мессі може повернутися до "Барселони" вже влітку 2023 року. Однак він також має пропозицію від клубу "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.

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