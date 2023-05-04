Месси надолго вернется в "Барселону": Лапорта приготовил контракт для аргентинца

Лионель Месси в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси через несколько месяцев подпишет контракт с "Барселоной". Ветеран давно принял решение вернуться в Каталонию.

На "Камп Ноу" уже согласовали контракт с Месси, сообщает EMD.

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Лионель Месси может больше не сыграть за "ПСЖ" ни одного матча. Французский клуб наказал аргентинца за то, что футболист самовольно покинул расположение команды и уехал с семьей в Саудовскую Аравию.

Лионель Месси с сыном. Фото: REUTERS

Согласно решению "ПСЖ", Месси не сыграет в двух следующих матчах за парижскую команду. Однако он может вообще больше ни разу не выйти на поле "Парк де Пренс", поскольку болельщики "ПСЖ" недовольны поступком игрока и требуют от клуба досрочно расторгнуть контракт с аргентинцем.

Возвращение в "Барселону"

Сам Месси не волнуется насчет своего будущего. Испанские журналисты утверждают, что он давно согласовал условия возвращения в "Барселону". Президент каталонского клуба Жоан Лапорта составил для ветерана контракт на два сезона с возможностью продления еще на один год. Зарплата Лионеля уменьшится по сравнению с теми деньгами, которые ему платит "ПСЖ".

Возвращение Месси в "Барселону" уже привело к тому, что каталонский клуб покидает спортивный директор Матеу Алемани. Он считает, что контракт с Лионелем является плохой идеей для "Барсы".

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