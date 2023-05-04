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Месси надолго вернется в "Барселону": Лапорта приготовил контракт для аргентинца

4 мая 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси надолго вернется в "Барселону": Лапорта приготовил контракт для аргентинца
Лионель Месси в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси через несколько месяцев подпишет контракт с "Барселоной". Ветеран давно принял решение вернуться в Каталонию. 

На "Камп Ноу" уже согласовали контракт с Месси, сообщает EMD

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Лионель Месси может больше не сыграть за "ПСЖ" ни одного матча. Французский клуб наказал аргентинца за то, что футболист самовольно покинул расположение команды и уехал с семьей в Саудовскую Аравию. 

Лионель Месси
Лионель Месси с сыном. Фото: REUTERS

Согласно решению "ПСЖ", Месси не сыграет в двух следующих матчах за парижскую команду. Однако он может вообще больше ни разу не выйти на поле "Парк де Пренс", поскольку болельщики "ПСЖ" недовольны поступком игрока и требуют от клуба досрочно расторгнуть контракт с аргентинцем. 

Возвращение в "Барселону"

Сам Месси не волнуется насчет своего будущего. Испанские журналисты утверждают, что он давно согласовал условия возвращения в "Барселону". Президент каталонского клуба Жоан Лапорта составил для ветерана контракт на два сезона с возможностью продления еще на один год. Зарплата Лионеля уменьшится по сравнению с теми деньгами, которые ему платит "ПСЖ". 

Возвращение Месси в "Барселону" уже привело к тому, что каталонский клуб покидает спортивный директор Матеу Алемани. Он считает, что контракт с Лионелем является плохой идеей для "Барсы". 

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