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Месси нарушил главное правило "ПСЖ": клуб избавится от игрока

3 мая 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси нарушил главное правило "ПСЖ": клуб избавится от игрока
Лионель Месси перед матчем. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аргентинский футболист французского "ПСЖ" Лионель Месси спровоцировал скандал. Клуб наказал игрока за нарушение контрактных обязательств. 

Ветеран не появится на поле в ближайших матчах, сообщает L'Equipe

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После поединка 33-го тура французской Лиги 1, в котором "ПСЖ" проиграл дома "Лорьяну" со счетом 1:3, Лионель Месси покинул расположение команды. Он не спрашивал разрешения ни у тренерского штаба, ни у руководства клуба. 

Наказание для аргентинца 

Лионель Месси связан обязательствами с правительством Саудовской Аравии и является амбассадором этой страны в мировом футболе. Он вылетел в Эр-Рияд вместе с семьей, чтобы использовать паузу между турами в чемпионате Франции для решения вопросов по контракту с Саудовской Аравией. 

Лионель Месси
Лионель Месси на стадионе "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

В "ПСЖ", которым владеет инвестиционный фонд Катара, не оценили этот поступок аргентинского ветерана. Спортивный директор клуба заявил, что Лионель не может покидать Франции без согласования с руководством и тренерским штабом.

Теперь Месси отстранен на две недели от матчей "ПСЖ" без выплаты оклада за этот период. Лионель пропустит поединки с "Труа" и "Аяччо". Тем временем "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице и опережает "Монако" на пять очков. 

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